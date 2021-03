Cancelan derecho de Raúl Morón a obtener candidatura de Morena en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó cancelar el derecho de Raúl Morón Orozco a obtener el registro como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña.

La irregularidad es considerada una falta grave especial, porque impide la fiscalización y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos obtenidos, por lo que con el voto de seis consejeros se resolvió como procedente la imposición de esa sanción.

Al no tener certeza del origen, monto, destino y aplicación de los recursos, se vulnera de manera directa los principios de fiscalización que los entes están obligados a cumplir, resolvió la mayoría del Consejo General, con el voto en contra de cinco consejeros.

Apenas la semana pasada, Morón Orozco solicitó su registro como abanderado de Morena y, de acuerdo con el artículo 79 Ley General de Partidos Políticos, los partidos tienen la obligación de presentar en tiempo ante la autoridad fiscalizadora electoral los informes de precampaña de sus precandidatos, quienes también tienen responsabilidad solidaria para reportar ingresos y gastos.

Pero Morena sostiene que no realiza precampañas y, por tanto, no tiene precandidatos, por lo que no hay gastos de precampaña que registrar.

En sesión maratónica el INE analiza hoy la fiscalización de las precampañas federales y 30 locales.

Víctor Hugo Romo la libra

En otro punto de la sesión, el órgano electoral resolvió no sancionar con la pérdida del derecho a registrarse como candidato al actual alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, quien busca la reelección, pero tampoco reportó ingresos y egresos.

Los consejeros determinaron por unanimidad que los videos y el material que fue detectado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, como el pago de 43 mil pesos a Facebook, entre otros, no constituía gasto ni propaganda electoral.

En la misma situación, el Consejo General decidió no sancionar a Graciela Ortiz, precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Chihuahua, quien la semana pasada solicitó su registro ante el Organismo Público Local del estado.

En este caso, a la priista también se le habían detectado indicios de gastos de proselitismo, pero no rindió informes de precampaña. Los consejeros resolvieron que no se acreditaron erogaciones ni material propagandístico, por lo que no ameritaba el retiro del derecho a obtener registro como abanderada.