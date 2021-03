Candidatas de Morena en Nuevo León renuncian por falta de apoyo

MONTERREY, N.L. (apro).- Las expanistas Josefina Villarreal y Brenda Velázquez renunciaron a contender como alcaldesa y diputada local por Morena, respectivamente, ante la falta de apoyo de los dirigentes que integran la coalición que las postulaba.

Villarreal, quien se registró como candidata a la presidencia municipal del municipio conurbado de San Nicolás por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (JHHNL), anunció la noche del martes 23 que dejaba la contienda, porque no contaba con condiciones idóneas para avanzar rumbo a los comicios del 6 de junio.

“Agradezco a la plataforma por abrirme las puertas en calidad de ciudadana para participar en el proceso electoral actual. Sin embargo, no encuentro igualdad en las condiciones de participación, ni puentes para seguir construyendo.

“Sigo pensando que es el tiempo de las personas, sigo creyendo que es el tiempo para que las mujeres y los hombres busquemos, a través de nuestro voto, hacer democracia”, explicó en un video que difundió en redes.

Villarreal fue legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), al que renunció en 2015.

Por su parte, Brenda Velázquez Valdez declinó hoy a su candidatura por el distrito 11 local de la coalición que encabeza Morena, al considerar que los dirigentes no le proporcionaron respaldo.

La exabanderada de JHHNL manifestó que otra razón por la que declinó a seguir participando en la contienda fue porque, luego de la renuncia de Villarreal González, fue designada como reemplazo Jackye Rangel, sin trayectoria política.

“Después de un análisis exhaustivo y de reflexionar con mi familia, he decidido renunciar a dicha candidatura, ya que las condiciones actuales no me permiten trabajar como la ciudadanía lo requiere, esto como resultado de la desigualdad y el nulo apoyo recibido hasta el momento por las dirigencias partidistas, así como el reciente nombramiento de un perfil desconocido y sin experiencia en la candidatura a la alcaldía de San Nicolás, por lo que considero que ambas cosas me perjudican y me generan una clara desventaja con los otros partidos”.

El pasado viernes 19 Velázquez Valdez recibió su constancia como candidata, por parte de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para competir por el distrito que comparten los municipios de Monterrey y San Nicolás.

Ella renunció al PAN en 2018, al considerar, entonces, que el partido la discriminó y no la incluyó en la fórmula para la senaduría, debido a que se encontraba embarazada.

La coalición JHHNL está integrada por Morena, Nueva Alianza y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).