Condenan en redes a grupos de retenes antialcohol tras accidente en que murieron dos niñas

MONTERREY, N.L. (apro).- El accidente vial del lunes en el que perecieron dos niñas a causa de un conductor que estaba presuntamente en estado de ebriedad, activó las redes sociales por la supuesta instalación de retenes antialcohol en la zona metropolitana.

Incluso una cuenta de Twitter cerró, por cargo de consciencia de su administrador.

La ciudadanía reaccionó con consternación después de que un conductor, identificado como Irwin Gustavo, de 28 años, que se transportaba a la 1:00 de la mañana en un auto Mazda, chocara por alcance con el Honda Fit de la conductora Jazmín, que llevaba con ella a sus hijas Isabela y Regina de 5 y 1 año, quienes perecieron al instante por el impacto.

Trascendió que el conductor responsable dio positivo a alcohol y cocaína, tras ser detenido en el sitio de la colisión, ocurrida sobre la Avenida Rómulo Garza, en la colonia San Benito, de San Nicolás.

En la cuenta Antialcohólicas Monterrey Oficial, de Facebook, se publicó el rostro de Irwing Gustavo, y los internautas abrieron un debate sobre la forma en que debe ser juzgado. Isra Barajas censuró a los inscritos en la cuenta: “Doble moral en un grupo que avisa donde hay antialcoholes para que los borrachos puedan seguir manejando borrachos. Tantita congruencia”.

Edwin Niño publicó en el mismo grupo, quejándose de la hipocresía de los suscritos: “Promueven los malos hábitos y sales con estas mamadas Antialcoholicas Montrerrey Oficial”.

En Twitter, el sitio AntialcólicaMTY (@AntialcoholicaM) cerró su sitio con mil 419 seguidores. En su último mensaje, posteado el mismo día del accidente mortal, el administrador se despidió de los seguidores: “Lo siento, pero mi calidad moral me pide cerrar esta cuenta. Y abrir una que sea en pro de la vida”.

Lo siento, pero mi calidad moral me pide cerrar esta cuenta..



Y abrir una que sea en pro de la vida — AntialcoholicaMTY (@AntialcoholicaM) March 23, 2021

En Facebook, un usuario identificado como Humberto Soto publicó un mensaje sentido en el que lamentó la muerte ocasionada por un conductor imprudencial y se comprometió a ya no seguir en redes sociales las cuentas que alertan sobre los retenes.

“(…) Por mi parte, yo me comprometo a darme de baja en la página antialcohol y también a no volver a manejar en estado de ebriedad. Hoy me uno a la pena que está pasando esta joven madre y le mando bendiciones y mis oraciones para que Dios le dé toda la fuerza que necesita para salir adelante”, dice en su texto.

En Monterrey está ampliamente difundida la cultura de los grupos de antialcohólicas en redes sociales.

Los municipios instalan principalmente los fines de semana retenes de revisión a conductores, para detener a quienes circulan alcoholizados, y los usuarios en cuentas de Whatsapp Facebook y Twitter se avisan donde están ubicados para eludirlos, mientras efectúan sus trayectos en horas de la madrugada.