Exigen justicia para Victoria Salazar, la migrante salvadoreña muerta por violencia policiaca en Tulum

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La mujer que fue asesinada el 28 de marzo por cuatro agentes de la Policía Municipal de Tulum fue identificada por la Colectiva Feminista Tulum como Victoria Salazar Arraiza, de 36 años, de origen salvadoreño, migrante, madre soltera de dos niñas y que estaba en México con una visa humanitaria.

El caso ha causado indignación en las redes sociales, donde se volvió tendencia el hashtag #JusticiaParaVictoria y se han compartido diversos videos donde se ve a la mujer tirada en el suelo, sin signos vitales y cómo los policías la cargan y se la llevan del lugar en la parte trasera de la camioneta de la Policía Municipal.

Mujer policía mexicana mata a mujer migrante salvadoreña en Quintana Roo, en una detención similar al caso #GeorgeFloyd. La víctima es Victoria Salazar, de Sonsonate. La agresora es Verónica V., agente de la Policía Municipal de Tulum; ya está detenida. pic.twitter.com/jIBTto0doY — Roberto Valencia (@cguanacas) March 29, 2021

Victoria era la mujer asesinada a manos de la policía en Tulum. Salvadoreña, migrante y madre de dos niñas que quedaron en orfandad. Victoria no murió, a ella la mataron, la mataron por ser mujer, migrante y morena | #JusticiaparaVictoria pic.twitter.com/0Lc8D8uMsc — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) March 29, 2021

No olvides su nombre: Victoria Esperanza Salazar Arriaza Salvadoreña, madre de dos nenes. Brutalmente asesinada por la policía Mexicana de Tulum, Quintana Roo.#JusticiaparaVictoria #LaAsesinaron pic.twitter.com/mLylG2po8O — Nancy??; (@staylous) March 29, 2021

Testigos afirmaron que la mujer les advirtió que no podía respirar cuando la sometieron los cuatro policías, quienes no hicieron caso hasta que ella ya no se movió. Varias personas salieron a protestar y rompieron vidrios y aventaros piedras hacia las oficinas del presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, y del secretario general del Ayuntamiento de Tulum, Enrique Rodríguez, a quienes les exigieron su renuncia.

Victoria Esperanza Salazar tenía 36 años. Residía en México con visa humanitaria, era originaria de El Salvador y madre de dos niñas pequeñas. Testigos afirman que advirtió que no podía respirar mientras era sometida.

Así se dieron las protestas en Tulum.pic.twitter.com/CmFvnpKTe2 — AJ+Español (@ajplusespanol) March 29, 2021

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto: “Quiero expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por 4 elementos de la policía de Tulum, de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Se va a castigar a los responsables, que ya están en proceso de ser enjuiciados. No habrá impunidad.”

La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador compartió el video con las palabras del presidente mexicano.

#CasoVictoriaSalazar | El presidente de México, @lopezobrador_, aseguró que el hecho que involucró a la policía de Tulum, Quintana Roo, donde perdió la vida la salvadoreña Victoria Salazar, les llena de pena, dolor y vergüenza. El mandatario prometió que no habrá impunidad. pic.twitter.com/o78ujeTEVc — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 29, 2021

También en redes sociales se pronunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele: “Veo a miles de mexicanos indignados, exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum.”

Veo a miles de mexicanos indignados, exigiendo justicia para nuestra compatriota.



Ellos están igual de indignados que nosotros.



Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos crimínales en la policía de Tulum. — Nayib Bukele uD83CuDDF8uD83CuDDFB (@nayibbukele) March 29, 2021

El gobierno salvadoreño anunció también que ellos se harán cargo de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria. “Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley”, señaló y compartió un comunicado de la Cancillería, en el que dan su respaldo y acompañamiento a la familia de su compatriota asesinada en Tulum, México.

Nosotros nos encargaremos de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten.



Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley. https://t.co/m7vVh48Neg — Nayib Bukele uD83CuDDF8uD83CuDDFB (@nayibbukele) March 29, 2021

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) trasladó el 29 de marzo a los 4 policías municipales, una mujer y tres hombres, relacionados con el feminicidio en Tulum.

La @FGEQuintanaRoo informa ya son trasladados a los Centros de Retención correspondientes los 4 policías municipales -una mujer y tres hombres- relacionados con el feminicidio de una víctima en #Tulum. pic.twitter.com/n5pj2SOciE — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) March 29, 2021

Antes, en un comunicado, informó que ejerció acción penal contra estos policías. “Se aplicará todo el rigor de la ley para que el delito no quede impune y procurar justicia”, indicó el fiscal Óscar Montes de Oca.

Señaló que peritos del Servicio Médico Forense de la FGE practicaron la necropsia e identificaron que la víctima sufrió una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima.

“Las lesiones referidas, de acuerdo con los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y al material videográfico, que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer.”

Refirió que la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que causó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.

Por eso, durante la madrugada del domingo, el fiscal del Ministerio Público ejerció la acción penal contra los 4 municipales por su probable participación en el feminicidio y fueron ingresados al centro de detención y puestos a disposición de un juez de control.

#INTERNACIONALES uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDF8uD83CuDDFB Óscar Montes de Oca, fiscal general del estado de Quintana Roo, en México, confirma que el #uso #excesivo de la fuerza causó la muerte de la #Salvadoreña Victoria Salazar, pues sufrió una fractura en la columna.#URGENTE uD83DuDD01?uD83CuDFFBuD83DuDEA8

Lo que dijo esta mañana: pic.twitter.com/1tujH49wPj — El Salvador Journal (@ElSalvadorJourn) March 29, 2021

“El caso de mi hija lo están comparando con el caso de George Floyd, en Estados Unidos. Entonces, no es justo pues, mi hija deja en la orfandad a dos niñas, que allá las tenía en México, mi hija. Entonces ahorita estamos en ese dilema. Ahorita también nos han llenado una forma para ver si nos ayudan a llegar para el lugar, ir a consolar a las niñas, pues, porque son menores de edad, una de 15 y una de 16”, indicó la madre de Victoria Salazar, Rosibel Arriaza, a medios salvadoreños.