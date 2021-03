Barbosa denuncia que el gobierno federal no surte medicamentos ni vacunas

PUEBLA, Pue. (apro).– El gobernador Miguel Barbosa Huerta insistió este viernes en que los convenios que firmó el Estado con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no se han cumplido en cuanto al envío de medicamentos, por lo que su administración ha tenido que invertir recursos propios para no caer en “absoluto desabasto”.

El secretario de Salud, Antonio Martínez, precisó que la administración estatal ha logrado comprar medicinas para atender a los enfermos con cáncer, pero que a nivel estatal y nacional hay insuficiencia de dos a tres tipos de medicamentos que se requieren para atender a enfermos de covid-19 que están intubados.

Indicó que la Federación tampoco ha enviado las dosis para aplicar la vacunación universal a recién nacidos y hasta ahora no les han dado fechas para cubrir ese faltante.

Barbosa, por su parte, reconoció que el tema de la insuficiencia de medicamentos es un “gran problema” y que todos los días buscan cómo solucionarlo con la compra de cientos de medicinas que hacen falta para que el sistema de salud siga en funcionamiento.

El mandatario se quejó además que los precios que están manejando las farmacéuticas son “abusivos”, y que todos los días tienen reuniones para buscar negociar compras.

“Pero tenemos que no caer en el absoluto desabasto porque implica salud y vida”, sostuvo Barbosa; “la inversión, sin ninguna fuente de financiamiento más que los recursos apretados del Estado, es de miles de millones de pesos, nos estamos defendiendo para que esto en Puebla salga adelante porque los convenios con la Federación no se han cumplido”.

El martes, el gobernador anunció que enviaría un oficio al Insabi para reclamar porque en lo que va de este año no han surtido medicamentos a Puebla y el sistema estatal de salud se está surtiendo con recursos estatales.

Llegarán menos vacunas de las anunciadas

El secretario de Salud también reveló que, de las 39 mil vacunas que se anunciaron desde la semana pasada para Tehuacán, el gobierno federal les notificó que sólo llegarían 27 mil 300 en los próximos días.

En un principio, el funcionario había dicho que a esa región de la entidad llegarían dosis de CoronaVac, de la farmacéutica china Sinovac, sin embargo, indicó que ahora les han informado que serán enviadas vacunas Pfizer.

Barbosa mencionó que no es viable que los estados compren sus propias vacunas, como se manejó en un principio, por las dificultades técnicas y financieras que ello implica.

Relató que al gobierno de Puebla les ofrecieron dos millones de vacunas, que servirían para inocular a un millón de los seis millones de habitantes que tiene la entidad, pero para ello tendrían que invertir mil 500 millones de pesos.

“Yo no descarto nada, pero cada vez más ese tema de que los estados compren sus vacunas, no es asertivo, hoy vamos a gastar miles de millones en medicamentos si no nos los da la Federación y qué, ¿le vamos a meter otros 2 mil millones o mil 500 millones para las vacunas? ¿Y dentro de un año, cuando la inoculación de los vacunados se termine, vamos a tener que meter otros 3 mil o 4 mil millones de pesos?”, cuestionó el mandatario poblano.

El gobernador insistió en que la única forma de controlar los contagios es que la sociedad apoye con un comportamiento social que contenga los contagios y evitar así una crisis en el sistema de salud.