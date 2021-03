Andrés Granier, exgobernador preso por saqueo a Tabasco, busca alcaldía por el PRI

VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).- Con la consigna de “no pudieron destruirme”, el exgobernador priista de Tabasco Andrés Rafael Granier Melo (2007-2012) registró este domingo su precandidatura a la alcaldía del municipio de Centro, cabecera de ésta capital.

Lo hizo de manera virtual mientras que un representante entregó la documentación en el Comité Municipal de Procesos Internos del tricolor para contender en los comicios del próximo 6 de junio.

En un mensaje transmitido en sus redes sociales, el exmandatario dijo que no pudieron destruirlo tras las acusaciones de haber “saqueado” Tabasco, por el que estuvo preso casi seis años y finalmente salió absuelto.

Agradeció a quienes creyeron en su inocencia, “a pesar de la adversidad y a pesar de todo lo que quisieron fincarme Arturo Núñez, Fernando Valenzuela, Jorge Priego y Guadalupe Cadena Rosales, hoy funcionaria todavía del Poder Judicial", manifestó.

Granier Melo también enfrentó cargos de evasión fiscal que le imputó la entonces Procuraduría General de la Republica. De todas las acusaciones, tanto federal como del fuero común, fue absuelto.

Fue detenido en junio de 2013 e ingresado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México por supuesto desfalco de más de 10 mil millones de pesos al erario de Tabasco, sin embargo, por supuestos males cardiacos, permaneció la mayor parte en el hospital del Reclusorio Femenil Tepepan.

En enero de 2019, debido a su edad de 70 años, un juez le dictó prisión domiciliaria y en mayo de 2019 recibió sentencia absolutoria de la causa penal 57/2013, por presunto desvío de 196 millones de pesos en agravio del sector salud, última acusación que enfrentaba.

"No pudieron destruirme porque imperó la justicia y la ley. Solamente quiero decirles que estoy aquí para unir, para sumar y multiplicar, no para restar, no para dividir, no para ofender, podemos ser adversarios, pero no enemigos, en eso creo y en eso finco y he fundado mi vida", expuso Granier Melo en un videomensaje.

“Agradezco a todos y cada uno de ustedes la solidaridad porque ese apoyo popular me sacó de la cárcel”, añadió.

Al abrir el PRI la convocatoria de registro de precandidatos a las 17 alcaldías y 21 diputaciones de mayoría que se disputarán el 6 de junio en Tabasco, trascendió que Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador, también se anotó para una diputación.

Igual que su padre, “Fabiancito” estuvo preso, acusado de evasión fiscal y fue absuelto.

Se da como un hecho que Granier Melo será el abanderado del PRI para la alcaldía de Centro, donde se medirá con otro exgobernador, Manuel Andrade Díaz (2002-2006) a quien el PRD designó candidato y renunció al tricolor.

Granier Melo ya fue presidente municipal de Centro en el periodo 2001-2003 y a partir de 2007 hasta 2012, sucesor de Manuel Andrade en la gubernatura.

Falta que Morena designe candidatos mediante encuestas, pero para la presidencia de Centro se menciona insistentemente a la exsecretaria de Cultura, Yolanda Osuna Huerta, quien renunció al cargo en octubre del año pasado.