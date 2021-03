8M en los estados: quemas, pintas y el "ya basta" de las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mujeres de varios estados del país tuvieron una jornada de activismo para exigir igualdad y cese a la violencia en su contra, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

PUEBLA

Como parte de las movilizaciones por el 8M, en la cual los principales reclamos fueron la legalización del aborto y un alto a la violencia feminicida que priva en la entidad, colectivas feministas prendieron fuego a la puerta del Congreso del Estado y vandalizaron autos que estaban estacionados en los alrededores.

“Somos malas, podemos ser peores, y al que no le guste, se jode, se jode”, “el Estado opresor, es un macho violador”, “fuimos todas, fuimos todas”, “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, gritaron mientras hicieron pintas en la fachada, lanzaron piedras y golpearon con palos, tubos de metal y martillo los vidrios de las ventanas.

Luego armaron una fogata en la puerta del edificio legislativo que avivan con botes de pinturas en aerosol. Desde adentro, los guardias del Congreso usaron extintores para apagar las llamas antes de que la puerta se consumiera. Aunque las manifestantes aseguran que también lanzaron gas lacrimógeno.

Unos metros adelante, las participantes de la protesta también dañaron la puerta del otro edificio histórico y lanzaron una bomba molotov por una ventana. Igual quebraron los parabrisas de carros que estaban estacionados en la misma calle.

Al pasar por la Catedral, las feministas se toparon con un grupo de católicos que hicieron una cadena humana para tratar de evitar que las manifestantes radicales plasmaran pintas en el templo. Incluso con cruces y rezos, los grupos próvida se confrontaron con las feministas quienes a su vez gritaban “aborto legal, aborto legal”.

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, en esta ocasión, la marcha del 8M tuvo distintos bloques que actuaron en diferentes puntos de la ciudad. En el zócalo, un grupo que se identificó con el Bloque Negro Feminista usó vigas de madera para destruir letreros y faroles, además de que colocaron las vallas que había puesto el gobierno en el interior de la fuente de San Migue Arcángel.

Igual, en su marcha hacia la Fiscalía General del Estado, las feministas rompieron los vidrios de las estaciones del metrobús.

Las estructuras metálicas colocadas alrededor de la Fiscalía fueron derribadas sin mayor problema por las manifestantes que tapizaron de pintas al edificio como frases “México feminicida”, “Estado patriarcal, va a caer”, "Hermana yo sí te creo", “Asesinos, feminicidas”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, entre otras muchas.

En el pronunciamiento leído frente a la Fiscalía, las colectivas aclararon que la marcha fue organizada por la articulación de organizaciones que se conformó desde diciembre del año pasado durante la toma del Congreso del Estado y que llaman “Coordinadora Feminista de Puebla”.

Las organizaciones señalaron que se aprestan para ser escuchadas por el Congreso del Estado en el parlamento abierto que se tendrá que realizarse entre marzo y abril para concretar la legalización del aborto en la entidad.

La Secretaria de Gobernación, Lucía Hill Mayoral, dijo que el gobierno estatal procederá contra los responsables de los daños causados en edificios históricos, en equipamiento urbano y en propiedad privada durante la marcha del 8M en esta ciudad.

La funcionaria adelantó que ya se tiene identificadas a personas que trabajan en el Ayuntamiento de Puebla capital como posibles autores intelectuales de los hechos vandálicos, pero no dio más detalles. Congreso de Puebla. Foto: Especial

CHIAPAS

Miles de mujeres en Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tonalá y otros municipios del estado de Chiapas salieron a las calles para protestar en contra de la violencia feminicida y pedir justica para Mariana, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Con una gran quema frente a las puertas del palacio de gobierno estatal, las mujeres chiapanecas que marcharon en Tuxtla, entonaron consignas al unísono, Y enarbolaron sus consignas en mantas o cartulinas.

Otras más, en paredes de edificios públicos y privados, dejaron con aerosol, el reclamo de las mujeres que piden el cese a la violencia que viven todos los días en todas las esferas del ámbito público y privado también.

Pero sobre todo, celeridad en los órganos de impartición de justicia en Chiapas. El nombre de Mariana fue coreado a lo largo de la marcha hasta llegar a la plaza central, donde las mujeres quemaron sus cartulinas y los tablones de madera que cubrían la entrada principal del palacio de gobierno estatal.

Tras el mitin las mujeres dejaron sus consignas en el piso de la plaza central. Además de Tuxtla, la otra marcha multitudinaria se registró en San Cristóbal de Las Casas, pero también en otros municipios del estado se reportaron manifestaciones sin incidente alguno.

En el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, las mujeres de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal, también se concentraron para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres llegaron hasta una base militar de Majomut, donde entregaron a los uniformados su reclamo de este día.

“Nosotras las mujeres exigimos el desarme completo, la desarticulación de los grupos paramilitares para que no sigan dominando nuestro pueblo y castigo al grupo paramilitar de Chenalhó que ejecutó a las 45 personas y 4 no nacidos en Acteal”, dijeron en su misiva.

Recordaron que en la matanza de Acteal fueron ejecutadas 45 personas y 4 no nacidos, por un grupo paramilitar que portaban armas de fuego de alto calibre.

En el municipio de Chicomuselo, marcharon miembros de la Coordinación Diocesana de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, del Pueblo Creyente de la Parroquia San Pedro y San Pablo, del Movimiento en Defensa de la Vida, la Tierra y el Territorio (MODEVITE) y del Comité para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Chiapanecas. Foto: Especial

YUCATÁN

Cientos de feministas salieron a las calles a protestar por la violencia feminicida en entidad y dejaron a su paso pintas sobre el monumento a los conquistadores españoles Francisco de Montejo, padre e hijo, donde plasmaron el nombre de las víctimas en la entidad.

Al ritmo de los tambores, el contingente de manifestantes marchó por el Paseo de Montejo, desde el parque de Santa Ana hasta el Monumento a la Patria.

Entre sus proclamas exigieron justicia por todas las víctimas de feminicidio, entre ellas la pequeña Ana Cristina, violada y asesinada hace tres años en el municipio de Tadhziú, y de violencia de género en la entidad.

QUERÉTARO

Un grupo de feministas realizaron pintas, rompieron cristales, esparcieron documentos y prendieron fuego en la "Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio" de Querétaro.

"¡Justicia!, ¡justicia!, ¡justicia!", gritaban las manifestantes que lograron ingresar al inmueble, ubicado en la calle Prolongación Corregidora Norte --cerca de la zona centro de la ciudad--, por donde pasó la marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

En un comunicado, la Fiscalía de Querétaro, a cargo de Alejandro Echeverría Cornejo, lamentó los hechos y señaló que el grupo de mujeres causó daños y destrozos a inmuebles y equipo informático, además de sustraer documentación oficial.

En la entidad, en el primer mes de este año, fue registrado 1 feminicidio y 2 homicidios dolosos contra mujeres, en tanto que el año pasado hubo 10 feminicidios, según el Sesnsp.

"¡Somos malas, podemos ser peores!" fue otra de las consignas que gritaron las mujeres durante el acto en las oficinas de la Fiscalía, mientras otra participante en la marcha las invitaba a retirarse del lugar para evitar que las detuvieran.

"Viene el municipal y no queremos que a ninguna nos lleve, así que por favor apártense, empiecen a planear cómo se van a ir, está chida la foto compañeras, pero ¡ya nos tenemos que ir!".

La movilización de mujeres, en la que según la Coordinación Estatal de Protección Civil participaron 7500 personas, comenzó desde el frente de la alameda Hidalgo, donde también realizaron pintas en muros, en el enrejado y en la maqueta monumental del centro de la ciudad, de más de 9 millones de pesos, que instaló el polémico exalcalde Marcos Aguilar Vega.

El actual gobierno del panista Luis Bernardo Nava Guerrero decidió gastar cerca de 300 mil pesos para colocar una "protección" alrededor de dicha maqueta, pero esta tarde un grupo de mujeres logró romper parte de la estructura y vandalizó la controvertida maqueta.

A su paso por la calle Corregidora, en el Centro Histórico de la ciudad, mujeres realizaron pintas en muros y fachadas de inmuebles.

Otras mujeres realizaron una movilización a bordo de sus vehículos por diversas calles de la ciudad.

El contingente se detuvo un momento en el Jardín de la Corregidora, en donde se ubica el monumento a Josefa Ortiz de Domínguez, sobre el cual colocaron pancartas y realizaron pintas.

MORELOS

Hartas de la violencia que padecen a diario, cientos de mujeres que participaron en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca lanzaron un “¡ya basta!”.

En punto de las 15:00 horas la movilización inició en la Glorieta de Tlaltenango, sobre la Avenida Emiliano Zapata, en el norte de Cuernavaca.

A lo largo de la marcha un grupo de mujeres realizó pintas y destrozos en edificios públicos y privados de la ciudad.

El Centro de Salud de Tlaltenango sufrió pintas. La iglesia de esa comunidad, construida en el Siglo 16, también fue grafiteada.

Metros adelante las mujeres lanzaron bombas molotov contra la sede del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

Los vidrios de un banco y de una escuela privada fueron destrozados por las manifestantes.

Una de ellas resultó con una herida en el pie provocada por uno de los vidrios rotos.

Ya en el Centro de Cuernavaca, las mujeres también destrozaron las ventanas del Palacio de Gobierno estatal e intentaron abrir por la fuerza la reja principal del inmueble.

Con aerosoles intentaron quemar desde las ventanas parte de las oficinas que dan a la Plaza de Armas de la ciudad, la cual también fue vandalizada.

Poco antes de las 19:00 horas la movilización concluyó sin incidentes mayores.

EDOMEX

Cientos de mujeres, fundamentalmente jóvenes, familiares de víctimas, integrantes de diversos colectivos y alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), aunque también niñas y abuelitas, marcharon por las calles de la capital mexiquense para expresar su reclamo por la violencia de género y la falta de justicia en la entidad.

Con 46 asesinatos de mujeres (solo 12 tipificados como feminicidios) en enero de este año, el Estado de México sigue a la cabeza en este tipo de crímenes a nivel país, conforme a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La víspera de las movilizaciones por el #8M2021, alumnas de la UAEMex, donde el año pasado se realizaron paros estudiantiles, tendederos de acoso y denuncias por violencia de género, cubrieron con un paliacate violeta el rostro colosal del ex presidente Adolfo López Mateos esculpido en las alturas de Ciudad Universitaria.

La marcha principal partió a eso de las 13:00 horas de las inmediaciones de la Facultad de Medicina, pretendía trasladarse a la sede de los Poderes sobre la vía Jesús Carranza, ubicada a espaldas de la Casa de Gobierno, residencia oficial del gobernador Alfredo del Mazo, pero la calle fue cerrada por granaderos, con ayuda de unidades de la Policía Estatal, con lo que impidieron el paso de las manifestantes.

En ese punto, por unos minutos las inconformes intentaron dialogar con los uniformados para que les permitieran trasladarse sobre la vialidad, luego se presentaron algunos empujones; al final, las marchistas determinaron modificar la ruta y tomar la avenida Juárez.

Para las participantes, el numeroso operativo dispuesto para resguardar los inmuebles revela la cerrazón del Gobierno estatal para atender la problemática de las mujeres.

Camino a la Plaza de los Mártires, dos patrullas fueron vandalizadas en señal de protesta contra la violencia institucional. "La Policía no nos cuida", señalaron.

A su arribo al centro Toluca, los contingentes rompieron cristales del Poder Judicial del Estado de México y del Teatro Morelos; en algunos vídeos subidos a redes sociales, algunas participantes aparecen sustrayendo artículos del segundo edificio.

Frente al Palacio de Gobierno estatal, familiares de víctimas reprocharon la impunidad que prevalece en los casos de feminicidios, la criminalización de la protesta social, y exigieron restituir los derechos de los huérfanos por este ilícito. "Las cifras y argumentos del gobernador Alfredo del Mazo son contrarios a la realidad", denunciaron.

Horas atrás, el mandatario mexiquense anunció la puesta en marcha del Juzgado en Línea para implementar medidas de protección a las mujeres violentadas.

Para el momento de la movilización, el edificio sede del Ejecutivo era un búnker, custodiado por dos filas de vallas y una más de granaderos. La primera, fue convertida en un tendedero de consignas y denuncias por las inconformes, quienes de a poco lograron derribar las estructuras metálicas, llegaron hasta los policías, grafitearon sus escudos y les arrojaron pintura, hasta que fueron dispersadas con gases lacrimógenos.

El edificio del Poder Legislativo, quien días antes hizo un llamado a los gobiernos municipales a no reprimir las protestas por el #8M, tampoco se libró de los grafitis, mientras sus puertas de madera resultaron dañadas cuando las manifestantes les prendieron fuego.

También en otros municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Xonacatlán o Ixtlahuaca, se realizaron concentraciones.

JALISCO

Alrededor de mil mujeres marcharon desde la glorieta La Normal rumbo al Centro de Justicia para las Mujeres. Unas optaron por grafitear, y otras por romper cristales de negocios, entre ellos de una sucursal bancaria.

En el recorrido de 2.4 kilómetros, corearon consignas como “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “van a volver, las balas que disparaste van a volver”, “ningún violador será gobernador”, “señor, señora, no sea indiferente, se matan a mujeres delante de la gente”, “las niñas no se tocan”.

El contingente que iba al frente mostró dos mantas en una se leía “contra el borrado de mujeres”, en otra “ningún violador será gobernador”. En las cartulinas, mencionaban que “no será un día feliz, hasta que no falte ninguna”.

La manifestación fue custodiada por mujeres de diversas corporaciones como las policías, de Guadalajara, del gobierno del estado, y de Vialidad, así como de Protección Civil municipal y estatal.

Durante el recorrido, algunas protestantes de frentes radicales destruyeron los cristales de establecimientos y estropearon un parabús, además pintaron fachadas de negocios o casas, así como postes, banquetas o la carpeta asfáltica.

Al arribar al Centro de Justicia para las Mujeres, el sitio se encontraba rodeado por vallas, y era custodiado por mujeres policías, intentaron derribar el cerco, al no poder pintaron bardas.

Con información de Gabriela Hernández, Eric Pacheco, Jaime Luis Brito, Isaín Mandujano, Rosa Santana, Venerando Mendoza y Gloria Reza