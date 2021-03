Transportistas agreden a mujeres que marcharon en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conductores de transporte público “aventaron” sus camiones a las mujeres que marchaban por el Día Internacional de la Mujer celebrada el domingo 7 de marzo, en Querétaro.

Todo ocurrió en el cruce las calles Corregidora y Zaragoza, en el centro de Querétaro, cuando, de acuerdo con participantes, los conductores del transporte público “aventaron” los camiones a las manifestantes.

Ellas les pidieron que detuvieran un poco su marcha hasta que pasaran los contingentes, pero los conductores no atendieron al llamado. Reiteraron que la marcha era pacífica, que no querían alterar a los ciudadanos y quisieron dialogar con ellos, pero no hubo respuesta.

La marcha fue convocada por la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, Asociación Civil (AMMOR, AC).

Conmemoraciu00f3n del du00eda internacional de la mujerFrente Independiente de Organizaciones Sociales (FIOS)Asociaciu00f3n Mexicana de Mujeres Organizadas en Red (AMMOR) Posted by Violeta Olguin on Sunday, March 7, 2021

Una de las agredidas comentó a medios locales: “Fue muy triste para nosotras. La gente nos grababa pensando que nosotras éramos las de los problemas. Me dirigí a la gente con el micrófono. Les dije que estábamos en una manifestación pacífica conmemorando el 8 de marzo.”

Los conductores de transporte público les quitaron las banderas que traían y aunque trataron de detener los camiones, los transportistas las ignoraron.

Aseguraron que buscaron el diálogo y solidaridad hacia las participantes en la marcha que siguió hasta el Jardín de La Corregidora, sin lesionados.