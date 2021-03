Buscadoras de desaparecidos instalan plantón en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Molestas por la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Guanajuato en los trabajos de búsqueda de sus familiares, mujeres buscadoras de personas desaparecidas instalaron un plantón en el exterior del Teatro Juárez de esta ciudad.

Actualmente, las comisiones de búsqueda del gobierno estatal y la Federación, así como la Fiscalía y familiares de desaparecidos mantienen una brigada en un extenso predio en la comunidad El Sauz de Villaseñor, en Celaya, donde del 21 de febrero a la fecha han recuperado ya los restos de por lo menos 20 personas.

Esta es la cuarta fosa clandestina de grandes dimensiones que se ubica en menos de un año en el territorio estatal. Fue localizada por integrantes del colectivo “De pie hasta encontrarte Guanajuato” y posteriormente se inició una búsqueda ya con intervención de las comisiones nacional y estatal de búsqueda, la propia Fiscalía y otros colectivos.

Estos hallazgos en El Sauz de Villaseñor se han hecho apenas en una mínima zona de todo el predio que será revisado. Los representantes de los colectivos –en su mayoría mujeres– se han quejado de una lentitud en las acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía estatal.

Pero su inconformidad se detonó este lunes 8 al reanudar –después del fin de semana– las actividades en el sitio.

Al llegar con todo el operativo de las comisiones –con el resguardo de Guardia Nacional y policías estatal y municipal– se dieron cuenta de que el sábado, sin avisar a las comisiones de búsqueda y tampoco a los colectivos, personal de la Fiscalía se presentó a sacar de un pozo restos que ya habían sido ubicados el viernes, y que serían recuperados el lunes frente a los familiares, según el compromiso que hizo ese el personal de la FGE.

La Fiscalía argumentó que decidió sacar los restos y retirarlos porque fue avisada por policías municipales “de que había fauna (coyotes) en la zona” por lo que éstos podían llevarse los restos ubicados, aunque estos habían sido asegurados y cubiertos el viernes.

“Ya le perdimos la confianza, rompe los acuerdos una y otra vez; hemos dicho siempre que sin las familias no puede hacer esto, pudo avisarle a la comisión, a nosotras y hubiéramos estado presentes”, expresaron integrantes de varios de los 12 colectivos conformados en el estado, presentes en el sitio de El Sauz de Villaseñor.

Por ello, representantes de cinco colectivos acudieron este martes a la capital del estado y se instalaron en el exterior del Teatro Juárez: “Hasta encontrarte”, “Salamanca unidos buscando desaparecidos”, “Colectivo Buscadoras”, “Luz y justicia” y “Proyecto de búsqueda Guanajuato”.

Allí dieron a conocer un pronunciamiento en el que también recordaron que desde hace meses le han solicitado al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre instalar una mesa de identificación forense para conocer a detalle y avanzar en la identificación de los restos de más de 200 personas que han sido encontradas en fosas de inhumación clandestina en distintos municipios del estado, así como en otros puntos que no les han sido informados.

También le requirieron al fiscal información sobre el panteón forense con el que cuenta la FGE, su capacidad y condiciones actuales.

“Nuestra más urgente petición tiene que ver con que no se vuelvan a romper los compromisos de cooperación, que haya un compromiso por parte de la FGE de no exhumar cuerpos sin la presencia de las familias de nuestros desaparecidos o que se haga sin avisarnos, de haber un hallazgo positivo, que la exhumación se haga en ese mismo momento y no sea interrumpida argumentando el término de horario laboral”, señalaron en su mensaje durante el inicio de su plantón.

“Por ello, requerimos que la llegada del personal de la FJG (al sitio donde se ubicó esta mega fosa en El Sauz de Villaseñor) sea puntual; de esta forma terminaremos en horarios que permitan un ambiente de seguridad para todas y todos los que nos encontramos en estas búsquedas”.