Comediante y candidata de Morena al gobierno de NL zanjan acusación por violencia política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En aproximadamente seis horas se resolvieron las diferencias entre el comediante neolonés Marco Polo y la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, quien lo había denunciado la tarde de este martes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por violencia política.

A las 11:56 de la mañana del 9 de marzo, Marco Polo publicó en sus redes sociales: “Si es verdad que me denunciaron amigos, directamente una candidata a la Gubernatura de NL, ya saben de qué partido. Llevo semanas yendo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Denme chance de salir de la rueda de prensa hoy, y al ratito platicamos”.

Alrededor de las 19:00 horas, en conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas y solo leyó un comunicado ya preparado con antelación, Marco Polo se disculpó públicamente con Flores Carrizales por los videos donde la parodió junto a su esposo y por lo que lo denunció por violencia de género.

“Como creativo y generador de contenido de entretenimiento he tratado de parodiar y llevar mi visión personal de lo que pasa en el estado. En mi afán de comunicar mi universo, hemos fallado de manera inconsciente, y el mensaje que hemos querido dar se ha tergiversado, por lo cual quiero ofrecer disculpas a título personal y a nombre de todo mi equipo de trabajo a la candidata a la gubernatura del estado por Morena, Clara Luz Flores.”

“Nuestra intención nunca ha sido ni será menoscabar el esfuerzo de las mujeres y lo que hacen para participar en la vida pública del país”, dijo, y anunció que había quitado de sus redes sociales los videos de su personaje “Carla Lucía”, quien aludía a Flores Carrales.

¿Qué hizo Marco Polo?

En semanas anteriores, Marco Polo, quien caracteriza al candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, como el “Senathor”, hizo lo mismo con la aspirante de coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, parodiando a Clara Luz Flores Carrales y a su esposo Abel Guerra.

Durante el día, el hashtag #yoconmarcopolo se volvió la tendencia número uno en Twitter con 9 mil 350 tuits.

Horas más tarde, a las 6:29 p.m., montó una fotografía de él vestido de negro, acompañado de las palabras “me denunciaron”, en mayúsculas. Y se jactó: “Ser tendencia por recibir tanto apoyo está cabrón banda, chingos de gracias. #yoconmarcopolo les comparto esto para info y retro con sus comentarios”.

Lanzó un video en YouTube titulado “ME DENUNCIARON”, de 3:30 minutos, en el que contó: “Amigos, me denunciaron. Esta vez no les hablo como ninguno de mis personajes sino como el actor Marco Polo para contarles que en semanas pasadas me llegó un citatorio por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de aquí de Nuevo León.”

Que cuando se dio cuenta que iba de parte de una exalcaldesa de un municipio del estado que actualmente es candidata a la gubernatura de Nuevo León y es información pública que ha estado dando seguimiento en la Fiscalía.

“Quiero recordarles a todos ustedes, a la audiencia en general, que lo que yo hago es actuación, es una farsa. No implica una verdad auténtica. Es como las series que vemos en las plataformas. Es comedia y les pido que no se casen con alguno se los sketches porque yo soy el único que conoce el desarrollo que tendrán los personajes dentro de mi universo, a lo largo de todos los videos que llegue a hacer.”

Dijo que estudió actuación y aprendió que el teatro es un espejo de la realidad y es lo que hace, teatralizar mediante un género falso y de exageración. “Esto es actuación”, reiteró. Dijo que él solo decide las palabras que dicen los personajes y las de sus compañeros.

“Es una realidad creativa que quiero que siga creciendo, que no sea frenada por nada. No estoy interesado en generar polémica a través de este tema, yo les informo de esta situación a ustedes porque son mi audiencia y porque constantemente me preguntan de mis videos que tuve que quitar de mis redes y por qué no he podido seguir grabando material.”

A pesar de esta denuncia, dijo que tiene la intención de seguir con su proyecto porque se ha dedicado a esto desde hace más de 15 años, porque es actor y quiere seguir siéndolo.

Por su parte, Clara Luz colgó un video en sus redes sociales exigiendo poner un alto a todo tipo de violencia de género.

En el #EquipoPorNuevoLeón estamos comprometidos con poner un alto a todo tipo de violencia de género.



Reconocemos el esfuerzo que las #mujeres hemos tenido que hacer frente a un mundo que no termina por reconocernos como iguales.

— Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 7, 2021

¿Quién es Marco Polo?

Se llama Marco Alfonso Polo Guerra. Nació en Monterrey un 18 de enero. Es fan del teatro desde los 5 años. En secundaria descubrió sus dotes de imitador de sus profesores y estudió en el Sistema de Educación Artística de Monterrey.

Actuó en la obra de teatro “Tócala de nuevo”, posicionándose como favorito en la entidad. Su personaje: “Juanita, la niña más caballona y bipolar de México”, también lo posicionó como comediante y actor. Así llegó a internet y tiene un canal en YouTube “Lord Marco Polo” donde tiene más de 24 mil suscriptores.

En 2018 trabajó en la obra “Hasta la vista, baby” y actualmente en “La Última Cabaña”, escrita, dirigida y producida por él mismo.