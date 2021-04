Fiscalía de Quintana Roo abre investigación por muerte de menor en parque Xcaret

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por la muerte de Leonardo “N”, de 13 años, el 27 de marzo, al interior del parque temático Xenses, de Grupo Xcaret, donde murió ahogado al ser succionado en la atracción "Riolajante".

En su comunicado, la FGE se reservó la identidad del menor, quien era hijo del reconocido doctor duranguense Miguel Ángel Luna Calvo, quien viajó a Cancún con su esposa y otros tres hijos para festejar que sobrevivieron al covid-19.

Según su versión, la autoridad ministerial recaba los datos de prueba ocurridos el pasado fin de semana en un parque temático ubicado en el municipio Solidaridad. Se comprometió a que no habrá privilegios para ningún grupo o persona que pretenda omitir alguna responsabilidad que por ley corresponda.

La FGE recordó que el 28 de marzo recibió, a través del 911, la notificación médico legal de un hospital privado informando del deceso de L.L.G (como identificó a Leonardo “N”), de 13 años, quien ingresó por el antecedente de haber perdido la vida por sumersión, motivo por el cual la representación social inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

De acuerdo con los antecedentes, citó el comunicado, el 27 de marzo, el menor L.L.G, en compañía de su familia, acudieron a un parque de diversiones, el cual no mencionó, y cuando se encontraba con su padre nadando en un río, el menor fue arrastrado por la corriente, siendo rescatado por el padre.

“Momentos después se le practicaron las maniobras de reanimación para posteriormente ser trasladado a un hospital privado en el municipio de Solidaridad, donde lamentablemente falleció.”

Sin necropsia por “perdón” del padre

A las 19:25 horas del 28 de marzo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la FGE para practicar la necropsia y determinar las causas de la muerte, “acto de investigación que aún no ha sido posible realizar debido a que el padre solicitó la dispensa de esta y otorgó el perdón legal.”

La FGE señaló que la carpeta de investigación aun está en trámite, por lo que se están realizando todos los actos de investigación pertinentes y conducentes para determinar la probable participación de la o las personas quienes por comisión u omisión se encuentren relacionadas con el evento delictivo.

#Comunicado972021Z1 | Integra FGE carpeta de investigación por homicidio culposo en agravio de una víctima menor de edad de identidad reservada



Leer nota completa:https://t.co/blH8AFTLAL pic.twitter.com/13XelqYjgU — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) April 1, 2021

La otra versión

El Siglo de Durango publicó que en el sepelio de Leonardo “N”, su padre prometió que haría todo lo posible porque ninguna familia viviera su tragedia, por lo que ya está en contacto con abogados para interponer una demanda penal y civil contra el parque Xenes y Grupo Xcaret, porque no denunció en Quintana Roo a petición de su esposa, que ya se quería regresar a Durango.

Contó que se puso en contacto con especialistas de Durango y la Ciudad de México e incluso una especialista voló de Durango a Quintana Roo para atender al menor, pero las autoridades de Quintana Roo no lo permitieron y el niño falleció antes de las 12:00 horas del domingo 28 de marzo.

Dijo que quiso activar sus seguros médicos, uno con American Express y otro con Aseguradora AXA, pero el personal del hospital no se lo permitió y cuando quiso pagar la cuenta le dijeron que estaba liquidada.

Reconoció que no quisieron que le practicaran la necropsia de ley porque su esposa quería completo el cuerpo de su hijo, pero cuando reclamaron el cadáver y el acta de defunción, él y su esposa fueron intimidados.

“Creo que era el vicefiscal o fiscal, la verdad no lo sé, pero se apellida Villarreal (José Carlos Villarreal, vicefiscal de Asuntos Internos de Quintana Roo), me dijo que si no firmaba el perdón para el parque no me darían el cuerpo de mi hijo”, publicó El Siglo de Durango.

Le comentó que pondría la misma declaración de hechos, pero el vicefiscal lo rechazó y le advirtió que retendrían el cuerpo de su hijo. Recordó que un trabajador le comentó que no es la primera vez que sucede algo similar en ese parque y en la misma sección.

“Yo me hinqué para pedirles me permitieron poner las declaraciones de hechos y mientras mi esposa me pedía que ya firmara el perdón para sacar de ahí a Leo. Al final, quedó una pequeña declaración de hechos.”

Sobre este particular, en redes sociales se denunció que la fiscalía amenazó al papá de Leonardo “N” con no entregarle el cuerpo de su hijo si no otorgaba el perdón. “Su historia es desgarradora.”

El 31 de marzo, el padre de Leonardo “N” le escribió a Chumel Torres en sus redes sociales, pero no le respondió: “Estimado Chumel tuve una tragedia en el parque Xenses el día 27 de marzo, mi hijo de 13 años murió. Hay irregularidades en la investigación. Me puede ayudar. Soy cardiólogo. No vacunado, tuvimos covid, toda mi familia, viaje como un regalo a mis hijos por su valentía”, pero no le respondió.

Estimado Chumel tuve una tragedia en el parque Xenses el día 27 de Marzo, mi hijo de 13 años murió Hay irregularidades en la investigación me puede ayudar uD83DuDE4FSoy Cardiologo, No vacunado, tuvimos COVID, toda mi Familia viaje como un regalo a mis Hijos por su Valentía-6188150302 — Miguel A. Luna-Calvo (@lunacalvo) March 31, 2021

Le volvió a escribir: “Esperando tu apoyo para mi hijo”, y tampoco respondió, aunque otros usuarios le pidieron que ayudara al doctor Luna Calvo.

Por eso, pidió la misma ayuda a Latinus, que tampoco respondió, pero sí le contestó la CNDH México: “Hola @lunacalvo, si requieres orientación jurídica gratuita o presentar una queja puedes hacerlo en bit.ly/atencionCNDH Tels: 5556818125/ 800715200. O visita nuestra sede ubicada en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía La Magdalena Contreras #CDMX.”

Hola @lunacalvo, si requieres orientación jurídica gratuita o presentar una queja, puedes hacerlo enuD83DuDC49uD83CuDFFD https://t.co/38bT44UBFa Tels: 5556 818125/ 8007152000. O visita nuestra sede ubicada en Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras, #CDMX. — CNDH en México (@CNDH) April 1, 2021

Incluso, se hizo una petición en la plataforma Change.org. “Gracias al apoyo de las corruptas autoridades municipales y ministeriales en el municipio de Playa del Carmen, el grupo Xcaret logró ocultar y lavarse las manos de la muerte de un menor de escasos 13 años, quien habría sido succionado por el sistema de filtración de la atracción riojalante en Xenes, el pasado 27 de marzo.

“Este caso fue ocultado por más autoridades municipales y estatales, quienes siempre han protegido arbitrariedades y muertos registrados en el grupo Xcaret, el cual es conocido en todo el mundo por sus atracciones. La FGE continua llena de corrupción y solo protege a quienes les dejen llenos los bolsillos, toda vez que ni siquiera el procurador del estado giró una rueda de prensa sobre este caso, solo para proteger a grupo Xcaret.”