Puebla prevé regresar a clases presenciales en agosto

PUEBLA, Pue. (apro). - El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de Puebla retornarán a clases presenciales a partir del próximo ciclo escolar 2021-2022 que inicia en agosto.

En rueda de prensa, el mandatario, acompañado del Secretario de Educación del Estado, Melitón Lozano, dijo que luego de hacer análisis y cálculos, se diseñó un programa de cinco etapas que inicia esta semana para lograr un regreso a clases seguro.

“Un año escolar más no presencial va a afectar de fondo al sistema educativo mexicano, (igual) un regreso apresurado en el que no estén vacunados los maestros y no estén preparadas las instalaciones, que no se calcule todo esto, podría ser también, desde nuestro punto de vista, algo que podría generar reacción”, expresó Barbosa.

Por ello, el mandatario dijo que el retorno a las aulas en agosto se analizará conforme a las estadísticas de contagio de Covid 19 mantengan una tendencia a la baja, se concrete un esquema de vacunación de los maestros y se tengan las condiciones adecuadas para cumplir con las medidas de prevención en las escuelas.

Lozano explicó que a partir de esta semana iniciarán con la primera etapa de preparación llamada “prever el ciclo escolar” que consiste en reuniones de consejos técnicos escolares para analizar los resultados de este ciclo no presencial.

Las siguientes etapas serán seguimiento de acciones solidarias, formación para atender la diversidad, fase compensatoria de aprendizaje y acondicionamiento de las instituciones.

En el caso de la educación superior, el retorno será parcial, sólo para actividades prácticas, como laboratorios o las que requieren cumplir los alumnos en etapas terminales de sus carreras para titularse.