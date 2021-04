Ricardo Sheffield explica por qué no entregará declaración 3 de 3 en Guanajuato

LEÓN, Gto. (apro).- El extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, anunció que se abstendrá de presentar su declaración 3 de 3 ante instancias estatales como candidato de Morena a la alcaldía de León, porque –dijo-- no quiere que ésta termine en manos del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, de quien aseguró es “el líder de la delincuencia organizada en Guanajuato”.

Sobre este señalamiento contra el fiscal Zamarripa, quien ya cumplió 12 años al frente de la procuración de justicia en el estado, dejó entrever que el funcionario ya declaró ante alguna autoridad ministerial.

En una conferencia de prensa efectuada este lunes, Sheffield Padilla aseguró que cumplió con el requisito ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero no lo hará ante las autoridades locales, “porque no voy a dejar mi información confidencial en manos de la delincuencia organizada, a través de (el fiscal estatal) Carlos Zamarripa”.

Sin ahondar en el tema, el candidato de Morena fue enfático en rechazar esa posibilidad: “ni de manera directa ni indirecta”, puesto que, según él, “pueden revisar el sistema como está y terminaría esa información en sus manos”.

“Tengo mis razones fundadas para ello, que he desahogado y seguiré desahogando ante las instancias legales pertinentes”, comentó, sin precisar ante qué autoridad o si es parte de alguna denuncia o investigación que involucre al fiscal Zamarripa Aguirre.

También pidió a sus compañeras y compañeros candidatos, no sólo de Morena sino de todos los partidos, abstenerse de entregar esa información a las autoridades locales, “porque en este estado corremos riesgo, porque esa información va a terminar en manos de Carlos Zamarripa”, insistió.

Después de la rueda de prensa, en una entrevista radiofónica en el noticiero local de MVS, el extitular de la Profeco afirmó que la declaración 3 de 3 es “una figura obsoleta del gobierno local de Guanajuato, que no voy a presentar porque ya la presenté ante la instancia federal”.

Recalcó: “Y menos ante Carlos Zamarripa. A mí en lo personal sí me da miedo. No me da miedo entregársela al INE, que es quien la debe recibir”.

--¿Por qué dice esto? --preguntó el conductor a Sheffield.

--Lo digo porque puedes ver claramente, desde que él entró hasta el día de hoy, cómo creció la delincuencia en el estado, y la delincuencia guanajuatense, no una delincuencia exportada de otro estado, sino una delincuencia que aparte se ha ostentado públicamente con el orgullo de ser de esta tierra –respondió, en aparente alusión al Cártel de Santa Rosa de Lima, en Villagrán.

El candidato leonés calificó de una vergüenza que “en la gestión tan larga de este señor nazca una organización delictiva cien por ciento de cuño local, sin la participación de nadie más”.

Esto, abundó, “tan solo eso es una muestra, un botón de por qué lo digo”, y reiteró que no ahondaría “porque he ahondado más ante las instancias legales en las que debo y he debido hacerlo, y que además es información confidencial”.

Apro solicitó al área de Comunicación Social de la Fiscalía una postura sobre estos señalamientos, pero hasta el cierre de esta información no hubo respuesta.