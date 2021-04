Gignac se deslinda de Samuel García por usar su imagen sin permiso

MONTERREY, N. L. (apro).- En su afán de ganar votos, el candidato a la gubernatura del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, lo mismo se cuelga de figuras del deporte que hace declaraciones estridentes y graba videos de sus eventos de campaña, siempre acompañado de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

Pero no todo le sale bien, como pasó con el reclamo público que hizo el goleador de los Tigres de la U de Nuevo León, el francés André Pierre Gignac, al utilizar su imagen sin su consentimiento.

Desde ayer y durante la mañana de este miércoles, en la cuenta de Instagram del candidato se exhibió una imagen singular, en forma de meme, que involucraba al atacante de Tigres. En la fotocomposición se ve al jugador recargado, con las manos, en el poste de una portería, aunque parece que empuja, fuera de cuadro, a rivales políticos de García Sepúlveda.

La imagen publicada por el candidato

La estampa se parece a uno de los numerosos anuncios que ha difundido el abanderado de Movimiento Ciudadano, para referir que cuando llegue a gobernador erradicará a la vieja política.

Llegó la hora de nos ayudes a sacar a la vieja política que tanto le ha robado a Nuevo León, ¿le entras? pic.twitter.com/IlYKODRLNO — Samuel García (@samuel_garcias) April 7, 2021

A Gignac el meme no le causó gracias pues esta tarde publicó en su cuenta de twitter @APG10 una aclaración de deslinde: “Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Esto se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito, pues ustedes son los que tienen qué decidir sobre política”.

“Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos y ellos saben que yo no participo en ese tipo de cosas”, posteó el delantero galo.

El equipo de Samuel García aclaró que la composición fue creada por un seguidor del emecista, aunque este la compartió en sus historias de Instagram. El meme dejó de publicarse hoy, a la vuelta de 24 horas, la vigencia de las historias en esa plataforma.

Dice que donará su sueldo

Tras ese incómodo episodio, García Sepúlveda aprovechó un acto de campaña y anunció que donará su sueldo como gobernador, si gana las elecciones del 6 de junio, aunque lo hará mientras no tenga familia con su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

“De entrada les diría que sí (voy a donar el sueldo). Hoy todavía no tenemos hijos y familia, y creo que puedo aguantar algunos años pudiendo donar el sueldo. Ya más adelante Dios dirá, si vienen hijos y gastos, y que ya no aguante la tambora, ya veremos qué hacer”, dijo.

Señaló que vivirá de las regalías que recibe por sus servicios de asesoría, y de los ingresos de su esposa, Mariana, a la que calificó como una mujer “muy exitosa”, a la que le va muy bien en su negocio de cosméticos.

Dijo que ha donado su sueldo en los tres años que fue diputado local y en los tres siguientes de senador, antes de pedir licencia para buscar la gubernatura.