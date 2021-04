Rodrigo Medina reaparece en video y rechaza actividades ilícitas

MONTERREY, N. L. (apro).- El exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz negó los más recientes señalamientos de nexos con actividades ilícitas, relacionadas con lavado de dinero, y se dijo objeto de persecución política.

Mediante un video que publicó anoche, quien fuera mandatario priista de Nuevo León en el sexenio 2009-2015 se refirió a la nota que publicó ayer El Norte, en la que se menciona que él, sus hermanos Humberto y Alejandro, así como el padre de los tres, Humberto Medina Ainslie efectuaron operaciones inmobiliarias irregulares, que pueden ser configuradas como lavado de dinero y evasión fiscal por hasta mil millones de pesos.

Al reaparecer en la escena pública, después de años en los que aparentemente se autoexilió en la Ciudad de México, al concluir su mandato, Medina aclara en el video que no ha sido notificado formalmente de la investigación, y niega que tenga cuentas bancarias en Alemania, Suiza, Argentina y Emiratos Árabes Unidos, como dice la nota, basada en información a la que el medio tuvo acceso.

“Tampoco es cierto que en mis cuentas se registren movimientos de depósitos o retiros de más de 118 millones de pesos. Tengo todos mis estados de cuenta del 2009 a la fecha, y es muy fácil comprobar que esos movimientos jamás se hicieron. Tampoco he constituido una serie de empresas para beneficiarme o triangular miles de millones de pesos a mi favor”, dice frente a la cámara.

Sobre un terreno, que de acuerdo al reporte de prensa se autocompró, Medina explicó que, efectivamente, hizo la adquisición, pero en 1988, cuando no era servidor público y afirmó que el monto fue liquidado de manera pública, transparente y formal.

Finalmente, el priista, señala que ya ha sido anteriormente investigado y que no le encontraron delitos.

“Ustedes saben que he sido objeto de persecuciones políticas y que la fiscalía Anticorrupción me ha investigado de manera exhaustiva a mi persona y mi patrimonio y siempre he dado la cara, y siempre he acudido a todos los llamados de la autoridad porque no tengo nada que esconder, y al final, los tribunales me dieron la razón”, dice.

El 26 de enero del 2017 el exgobernador fue encarcelado en el Penal del Topo Chico, donde estuvo poco menos de un día, acusado por la Procuraduría Estatal de peculado y daño al erario, y fue liberado mediante un amparo. Al final la acusación contra él y otros funcionarios se diluyó, y ya no fue judicialmente perseguido.

A Medina de la Cruz en la localidad se le señala como jefe del grupo político priista en el que están los candidatos a gobernador Adrián de la Garza y a alcalde de Monterrey, Francisco Cienfuegos.

A este último, según El Norte, también lo investiga la UIF por movimientos financieros con empresas fachada, ingresos no declarados al Sistema de Administración tributaria y envíos de Dinero a Estados Unidos y Canadá, actividades que habría realizado cuando era diputado local y presidente municipal de Guadalupe.