Jaime Bonilla acusa a Jorge Hank Rhon de encabezar el CJNG en Baja California

MEXICALI, BC (apro). El gobernador Jaime Bonilla Valdez acusó a Jorge Hank Rhon de encabezar en la entidad al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin aportar pruebas, Bonilla acusó al candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES) de ser el "generador" de violencia en Baja California.

Para ello se basó en un comentario en redes sociales donde se hace referencia a un video, presuntamente del CJNG, en el que cuestionan el cobro del agua con la frase: "Bonilla, ponte a hacer tu trabajo y deja de estar peleando".

Quien hace el comentario agrega que dicha frase es utilizada por Hank Rhon en sus apariciones públicas.

Y de ahí, sin presentar un solo elemento de prueba y apenas con su dicho de que se analizó tal video, Bonilla soltó: "Todos sabemos perfectamente que es Jorge Hank".

Luego la temeraria acusación: "Yo lo señalo a Jorge Hank como cabeza en el estado de este grupo criminal".

Aunque luego matizó: "Yo siento que Jorge Hank está detrás, no nada más de esto sino de todo el operativo, inclusive el alto índice de criminalidad que existe en Baja California".

El gobernador dijo otra frase muy utilizada en Tijuana cuando se trata de responsabilizar a Hank de estar involucrado en algún hecho criminal: "Todos los caminos llevan al hipódromo".

"De ese tamaño es la calaña de Jorge Hank", añadió Bonilla, quien se ha peleado con varios políticos del estado, incluido el partido que lo llevó al poder: Morena.

Siguió: "El criminal más grande que hemos tenido en Baja California (Jorge Hank) es una persona que ha robado a todo al pueblo, desde su padre hasta él.

"El otro día presumió en una transmisión que era un hombre muy rico y que él no necesitaba entrar al gobierno para robar. Pues lo mismo pensaríamos nosotros de su papá, pero estuvo en el gobierno y robó, y él también".

Bonilla recordó que los terrenos donde se ubica la casa de Hank Rhon, así como el fraccionamiento que edificó, eran de la federación y él se los quedó.

Insistió que el hijo menor del profesor Carlos Hank González, quien acuñó la frase “un político pobre es un pobre político”, es cabeza del CJNG en el estado, y desde que llegó a Baja California, a fines de la década de los ochenta --subrayó--, los índices de criminalidad fueron en ascenso.

También comentó que el hecho de que Hank no haya estado siempre en la administración pública no significa que no estuviera operando una célula del mencionado cártel, "pero al tiempo ya veremos".

El gobernador repitió: el "verdadero generador de la violencia en el estado es Jorge Hank", e incluso recordó que cuando éste fue presidente municipal de Tijuana "trajo los comandos negros", un grupo de presuntos integrantes de la policía municipal que secuestraba en esa ciudad.

El día que se registró como candidato del PES ante el Instituto Estatal Electoral, Hank Rhon rechazó dicha versión y dijo que eso era "puro bla, bla, bla...".

Jaime Bonilla vaticinó: “El día que se vaya Jorge Hank Rhon de Baja California se acaba la violencia en un 80 por ciento".