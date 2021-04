Candidato del PVEM ofrece contratar a Metallica si gana la alcaldía de Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Si llegamos a la presidencia municipal vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa”, Tamaulipas, prometió el candidato a esta alcaldía por el Partico Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Augusto González, de 33 años.

“En un Reynosa que no avanza y que no cumple promesas. La lana es de nosotros, la lana es de nosotros y tenemos que invertirla. Y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien: Si llegamos a la presidencia municipal vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. ¡Ya basta! Ya basta de que nuestra lana se la chinguen en cualquier cosa”, prometió ante los gritos de los presentes.

Al iniciar su campaña electoral, el domingo 18 de abril, aseguró lo anterior en un concierto presencial de la banda Genitallica y otros grupos de rock que amenizaron su evento proselitista en la Plaza Punto Cero, ubicada en la calle occidental esquina con el boulevard Morelos.

En su cuenta de Facebook compartió el video del inicio en el concierto de Genitallica “para que lo vean completo”, indicó, y agradeció a quienes se han sumado a su campaña.

“En un momento subiré otro diciendo cómo SI se podría traer a Metallica y a otros artistas nacionales e internacionales y el impacto económico que esto generaría”.

En la cuenta de Facebook del Partido Verde Reynosa se compartió una reseña del evento que, al grito de “rompamos el sistema político tradicional”, Carlos Augusto González dio el banderazo de salida a su campaña.

“Rompiendo esquemas, deshaciendo viejos paradigmas, con energía, empuje y todo al ritmo de Rock and Roll fue como los candidatos del verde alzaron a voz, levantaron su puño al cielo y gritaron: ‘¡Aquí estamos Reynosa, los escuchamos y también estamos hartos de los mismos y de lo mismo!’”

¿Cuánto cuesta traer a Metallica?

La banda de origen estadunidense, formada en 1983, cobró por concierto 3.72 millones de dólares, según StubHub Magazine y el presupuesto de Reynosa es de 2 mil millones de pesos, según datos del candidato.