Al "estilo Mireles", su esposa Estephania va por diputación y es criticada en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata a diputada local por el distrito XXI de Michoacán, Estephania Valdés, ha sido severamente criticada en redes sociales por “colgarse” del apellido de su difunto esposo, Manuel Mireles Valverde y usar un sombrero similar al que caracterizaba al líder de las autodefensas, en su campaña proselitista.

En su pancarta se puede leer: “Unidos recuperaremos Michoacán. Estephania Valdés viuda de Mireles candidata a diputada local distrito XXI” que abarca los municipios Aquila, Aguililla, Buenavista Colcomán, Chinicuila, Peribán, Coahuayana y Tepalcatepec y es promovida por los partidos Morena y del Trabajo.

Su cuenta de Facebook se titula: “Estephania de Mireles” y ahí contó quién es: “Soy comunicóloga de profesión y como luchadora social he trabajado para defender los derechos y valores que nos distinguen a los michoacanos. Quiero ser diputada local para representarte en el Congreso del Estado, gestionando mejores condiciones de vida para nuestra comunidad”, dijo en audio repetido el 19 de abril, en el arranque de campañas en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

En sus publicaciones usa el nombre “Estephania Valdés de Mireles” y en sus playeras trae el logotipo de Morena y en letras grandes el apellido Mireles.

En varias imágenes se ven como marca de agua: “Mujeres con Mireles”, “Michoacanos con Mireles” y comparte fotos del recuerdo de lugares donde el difunto Mireles había encabezado el movimiento de las autodefensas.

El 20 de marzo, a las 9:42 p. m., fijó en su cuenta de Twitter Estephania Valdés de Mireles una imagen de ella agarrando del brazo al fenecido líder de las autodefensas, junto al mensaje: “Un pueblo dormido y sumiso siempre será un pueblo perdido y vencido. J.M.M.V”.

Entre los comentarios negativos, se leen: "Lo bueno que empodera a la mujer, usando viuda de MIRELES es decir que usted no tiene nada que dar. Salvó el estar casada". Y: "Que no el difunto terminó enemistado con el Sr López, por ser hablador no cumplir? Y ahora la viuda en Morena? Se ha de estar revolcando en la tumba".

¿Cómo conoció al difunto Mireles?

El 1 de octubre de 2019 se informó que Mireles, líder de las autodefensas y subdelegado del ISSSTE en Michoacán se había casado el 28 de septiembre de ese año con una joven 40 años menor que él, en el salón de eventos Camila’s.

Se trataba de Estephania Valdés García, de 21 años, encargada de manejar las redes sociales con las autodefensas y quien lo acompañó a la mayoría de sus actos públicos.

Se conocieron en el levantamiento de los michoacanos en contra de “Los Caballeros Templarios” en la entidad. Antes, según medios de comunicación, era conductora de un programa de televisión local en Morelia.

¿Cuándo falleció Mireles?

Originario de Tepalcatepec, Michoacán, Mireles (1958-2020) ingresó el 3 de noviembre del año pasado al Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Morelia, Michoacán y falleció el 25 de noviembre por complicaciones de la covid-19, a los 62 años.