Candidatas al gobierno de Zacatecas denunciarán a David Monreal por violencia política de género

ZACATECAS, Zac., (apro).- Tres de las cinco candidatas al gobierno de Zacatecas se unieron para condenar públicamente al candidato de Morena David Monreal Ávila por el acoso hacia una candidata de su partido durante un evento de campaña en Juchipila y anunciaron que interpondrán una queja en su contra ante los organismos electorales por violencia política de género.

Esta mañana, el propio David Monreal aseguró que el toqueteo hacia la candidata fue “un roce involuntario”, y acusó a medios de comunicación de manipular y alterar el video que exhibió su conducta, durante una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto”, negó el candidato de Morena, quien incluso se dijo feminista. Sostuvo que se trata de “una guerra sucia” de las que se utilizan durante las campañas, y que él ha sido objeto de diversos ataques.

En la capital zacatecana, las candidatas Ana María Romo Fonseca de Movimiento Ciudadano; Claudia Anaya Mota, de la coalición “Va por Zacatecas” (PRI-PAN-PRD) y del Partido Encuentro Solidario, Guadalupe Medina Padilla, ofrecieron una conferencia de prensa en la que hicieron un pronunciamiento contra la violencia de género, “más allá de partidos políticos, porque estamos hablando y alzando la voz por todas las mujeres”.

“Si los Monreal están acostumbrados a la impunidad, en Zacatecas no nos podemos acostumbrar a la impunidad”, dijo la priista Claudia Anaya Mota. “Vamos a presentar una queja ante el organismo electoral por violencia política de género”.

u00a1Buenos du00edas! Estoy En Vivo con mis compau00f1eras candidatas a Gobernadora. Vamos a fijar postura sobre los casos de violencia contra la mujer que se han dado en esta elecciu00f3n en Zacatecas. Posted by Lupita Medina on Wednesday, April 21, 2021

Recordó que “por menos que eso” el Instituto electoral del estado y el Tribunal estatal electoral anuló el registro del ex aspirante de Morena a la gubernatura, Ulises Mejía Haro (alcalde con licencia de la capital), por una denuncia previa de violencia política de género.

“El organismo electoral también debe fijar una postura al respecto”, demandó Anaya Mota. “Es inadmisible que en un evento de campaña el candidato haya toqueteado a su compañera candidata…con esta acción se acredita la violencia política de género”, afirmó.

Las tres aspirantes a la gubernatura ofrecieron su respaldo a la candidata a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno, quien en un video negó el acoso por parte de Monreal y afirmó que se le ataca políticamente.

“Estamos reunidas por la solidaridad y sororidad que debe caracterizar a las mujeres, por comportamientos que reflejan la violencia política de género”, señalaron, tras asegurar que si la candidata decide denunciar “no estará sola”.

Guadalupe Medina, candidata del PES, pidió poner un hasta aquí a la violencia contra las mujeres.

“Hay muchos calificativos para David Monreal, pero no nos vamos a poner a la altura de él; no vamos a permitir un acto de violencia más. A la candidata afectada le decimos que no tenga miedo, que se atreva a hablar con la verdad, que no se deje amedrentar y no permita más actos de violencia”, dijo.

Por su parte, Ana María Romo, candidata de Movimiento Ciudadano, calificó la conducta del candidato de Morena como “una expresión del abuso de poder, de la supremacía masculina sobre la mujer, que denigra y no podemos permitir que se nos vea como un objeto”.

Por todo, exigieron a los organismos electorales que actúen en consecuencia.