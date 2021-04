David Monreal dice que manoseo a mujer fue "roce involuntario" o "magia de la tecnología"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque no lo hizo en redes sociales –donde lo apodaron #LordNalgadas--, en una entrevista en Grupo Fórmula, el aspirante a gobernador de Zacatecas por Morena, David Monreal, negó que haya manoseado a la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno, durante un mitin de campaña.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, consideró que las imágenes fueron mentirosas, sacadas de contexto y en todo caso fue un "roce involuntario".

“Es mentira, no sucedió tal cosa. En la imagen estoy en una gira que nos fue muy bien. Caminando, saludando. Seguramente sacan de contexto, en todo caso pudo haber un roce involuntario, pero no es tal cosa, no sucedió ni hay nada. Es mentira, una mentira mil veces hace mucho daño. Es una manipulación que lastima mucho”, dijo y manifestó su respeto a Rocío.

“Es mentira. En todo caso pudo ser un roce involuntario. Es un video manipulado”, dijo #PorLaMañana David Monreal @DavidMonrealA, candidato de #Morena al gobierno de #Zacatecas, sobre el video donde toca a la candidata a la alcaldía de #Juchipila: pic.twitter.com/74RuoybPtx — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 21, 2021

Desde su punto de vista, el video es producto de “la magia de la tecnología” pues ya se pueden manipular imágenes, por lo que lanzó la invitación a los medios de comunicación “a ser profesionales y serios, que no lastimen a la sociedad en Zacatecas”.

Porque, añadió, “atravesamos una crisis de seguridad, es un estado quebrado y me parece ruin que se manipule de esa manera”.

Se justificó diciendo que respeta a las mujeres porque tiene esposa y dos hijas, además de una trayectoria en la vida pública.

“Lo que expreso es mi respeto absoluto, soy un feminista, un luchador por derecho a las mujeres. Siempre he defendido a las mujeres, mi gabinete será integrado principalmente por las mujeres.