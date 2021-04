Barbosa califica de "bochornoso" el caso del diputado acusado de abuso sexual

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que los señalamientos hacia el diputado federal Saúl Huerta Corona, de haber abusado sexualmente de un menor son hechos “bochornosos” que deben esclarecerse y sancionar a quien resulte responsable.

Al ser cuestionado en rueda de prensa sobre el escándalo suscitado el miércoles, luego de la detención de Huerta Corona acusado por un menor de 15 años de edad de haberle hecho tocamientos, el mandatario dijo que los partidos, en este caso Morena, no pueden ser responsabilizados de los comportamientos y conductas individuales de sus integrantes.

“Son señalamientos muy graves, hechos muy bochornosos que deben ser esclarecidos y en su caso sancionar a quien resulte responsable”, expresó el gobernador.

Cabe señalar que Huerta era militante priísta y que incluso fue secretario adjunto del Comité Directivo Estatal del PRI entre 2011 y 2012. En los comicios federales de 2018 se sumó a Morena y es considerado un legislador cercano al gobernador Barbosa.

Igual, Morena emitió un comunicado en el cual se pronuncia porque las acusaciones sean investigadas por las autoridades correspondientes y el caso se resuelva “sin sesgos políticos” y apegado a la ley.

“Morena funda sus ideales en un movimiento que rechaza de forma contundente el abuso de prácticas que lesionen o dañen la integridad de otras personas”, indica el partido.

“Nuestro partido expresa absoluta disposición para colaborar con las instancias pertinentes, a fin de que el trabajo investigativo ser resuelva sin sesgos políticos y con apego riguroso a la ley”, agrega.

A la vez, el partido pide a los medios de comunicación apego a la “presunción de inocencia” para que este hecho, con “apariencia de delito”, se dirima por la vía legal.

En tanto que el diputado federal por el Partido Encuentro Solidario (PES), Fernando Manzanilla Prieto, anunció en su cuenta Twitter que exigirá en la Cámara que le quiten el fuero constitucional a Huerta Corona.

Luego de que Imagen Televisión dio a conocer un audio en el cual el joven de 15 años relató la forma en la que ocurrió el abuso sexual, el también legislador poblano publicó:

“Muy valiente la denuncia pública de este adolescente. No debemos ignorarla, ni minimizarla. En la @Mx_Diputados exigiré que le quiten el fuero constitucional a @SaulHuertaOf hasta que se concluya con esta investigación”.

Además, en rueda de prensa, los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD, Genoveva Huerta, Néstor Camarillo y Carlos Martínez, junto con los candidatos a diputados federales de la coalición Va Por México, pidieron a las autoridades se castigue con cárcel a Huerta, quien actualmente contiende como candidato a reelegirse por el distrito 11 con sede en Puebla capital.

En la grabación que se dio a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el joven narra que primero el diputado le dio un refresco que tenía un sabor amargo, tras lo cual se empezó a sentir mal.

También refiere que el político poblano rentó sólo una habitación en el hotel, con una sola cama, cuando previo le había ofrecido que ordenaría dos cuartos.

“Llegué a la habitación y me acosté, ya no podía, estaba mal, me acuesto y él se va al baño, sale totalmente desnudo, intentó pararme para arrimarme, pero ya no podía, me bajó mi pantalón hasta las rodillas, tomó mi mano y la ponía en su pene y él hacía movimientos de arriba para abajo con mi pene”, narró el joven.

Igual, en el mismo espacio se dio a conocer otro audio en el que la madre del joven, quien le había dado permiso a su hijo para trabajar como asistente, le reclama a Huerta, mientras que este le propone llegar a un acuerdo económico.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico, se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, ruega Huerta a la madre del adolescente, quien ahora se sabe radica en San Francisco Totimehuacán, junta auxiliar de Puebla capital, donde se registra alta y muy alta marginación.