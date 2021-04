Graban cómo un hombre agrede a profesora de la UAEMex en plena clase virtual

TOLUCA, Edomex. (apro).- Mientras daba su clase en línea la noche de este miércoles, Jaqueline, una profesora de inglés de la Preparatoria Número 5, Plantel “Dr. Ángel María Garibay” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), fue agredida por un hombre.

El hecho quedó consignado en un video difundido en redes sociales por sus alumnos, con el propósito de ayudar.

La maestra realiza un ejercicio en que cuestiona a los estudiantes sobre los atuendos que se muestran en pantalla. En la imagen, aparece una mujer con vestido amarillo, la profesora pregunta si es rosa, uno de los estudiantes responde “yellow”. “Excellent, very good!”, dice la maestra, cuando irrumpe la voz de un hombre, quien a gritos la insulta: “¿Quieres que te madree? O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre, me chingaste el puto ratón!, y todavía.!”, acusa.

Por unos segundos hay silencio, después la mujer solloza y le suplica: “¡espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon!”, se lamenta, en alusión a los muchachos.

“Deja mi computadora”, le insiste la voz masculina, y luego se escucha un golpe… “¡Carajo!, si no, te voy a dar en tu puta madre… ¡No te vuelvas a meter con mis cosas!”, amenaza el hombre. A gritos desesperados, ella le responde: “¡No, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame nada más avisarles!”.

Lamentable

La maestra Jaqueline de la Prepa 5 de la UAEM en Toluca, daba su clase de inglés cuando se escucha que es agredida por quién aparentemente es su esposo

En respuesta, el plantel emitió un comunicado para referir que atiende el incidente “con una maestra que lamentablemente sufrió un acto de violencia”. La docente, afirma, se encuentra bien, y la institución le está proporcionando todo el apoyo, orientación y canalización con las áreas correspondientes para que ella determine las acciones a seguir.

Precisa, de igual manera, que las autoridades universitarias tienen pleno conocimiento de los hechos y han ofrecido “los servicios necesarios para preservar la integridad física y moral de la docente”.

Las estadísticas oficiales ubican al Estado de México como una de las entidades con más altos índices de violencia contra la mujer. Tiene dos alertas por violencia de género: una por feminicidios y otra por desapariciones. Con corte al 28 de febrero del 2021, el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública ratificó a la entidad mexiquense como líder nacional en feminicidios, con 26 entre enero y febrero, casi el doble que Veracruz, quien con 14 se encuentra en segundo sitio. En el mismo periodo, además acumuló 35 homicidios dolosos contra mujeres y 40 homicidios culposos con víctima femenina.

Edomex también encabeza, con 2 mil 030 denuncias, las lesiones dolosas contra mujeres, casi tres veces que Guanajuato, quien se ubica en segundo lugar con 756; las lesiones culposas con 447, más de dos veces que Morelos en segundo lugar con 201; los secuestros (tiene 6 víctimas mujer, contra 3 denuncias en Sinaloa); las extorsiones con 164 denuncias, seguido de 54 en Veracruz; y la trata de personas con 12 denuncias (en Puebla hubo 9, con víctima femenina).

Por violencia familiar, en el plazo referido se entablaron 3 mil 579 denuncias, aunque en este caso la entidad es segundo lugar, después de Ciudad de México con 4 mil 891. Con 336 denuncias está a la cabeza en todos los tipos de violencia de género distintas a la violencia familiar, seguido de Veracruz con 240. También lidera en las denuncias por violación con 319 (Ciudad de México tiene 271 en segundo lugar); y se recibieron 6 mil 051 llamadas a las líneas de emergencia por incidentes de violencia (Chihuahua es primero, con 7 mil 478). En todos los casos, la víctima es mujer.