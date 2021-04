"En Morena no vamos a proteger a nadie", dice Mario Delgado sobre diputado de Puebla

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– “En Morena no vamos a proteger a nadie; quien haya cometido un delito tiene que hacerse responsable ante la ley”, aseguró este sábado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en alusión al caso del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual contra dos menores de edad.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el puerto de Manzanillo, el dirigente partidista fue cuestionado al respecto por un reportero, ante lo que respondió que la filosofía, los valores y principios de Morena son “que cada quien se haga responsable ante la ley de sus actos”, aunque no mencionó el caso de Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan varias denuncias de violación y ha sido respaldado por ese partido en sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Guerrero.

El diputado federal con licencia sostuvo que no se mantendrán en Morena las candidaturas que tengan algún señalamiento legal: “En el caso de Puebla, ya se quitó a ese candidato y estamos en constante revisión; tuvimos un filtro importante en la comisión de elecciones, con el apoyo de todos los compañeros y compañeras, la gente que denunciaba si algún candidato o candidata tenía algún tipo de pendiente ante la ley”.

Añadió: “Imagínate… nosotros fuimos quienes impulsamos la iniciativa del presidente de la República de eliminar el fuero para que, desde la cabeza, el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales, delitos de corrupción o por cualquier otro delito, como cualquier otro ciudadano, y de ahí para abajo”.

Durante el encuentro con los reporteros, en el que también estuvieron la candidata a la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva, y otros aspirantes, la nota de color fue aportada por el dirigente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, quien al presentar a Mario Delgado dijo que era el “presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI”.

Entre risas de buena parte de los asistentes, el propio Delgado Carrillo corrigió de inmediato a Jiménez, quien rectificó: “… de Morena, perdón, perdón, qué pasó; es que estaba leyendo mal… el compañero Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a quien le pido una disculpa por este lapsus”.

Posteriormente, Delgado Carrillo afirmó que, de acuerdo con el seguimiento de encuestas que realiza su partido a nivel nacional, “en Colima Morena va muy bien, vamos por lo menos 2 a 1 contra todos los demás, en todos los municipios, en todos los distritos locales, en los distritos federales, vamos a pintar de Morena al estado”.

Comentó que Indira Vizcaíno “se está convirtiendo en un referente nacional, una mujer joven, inteligente, preparada, con trayectoria. Lo que estamos viendo en las encuestas me parece que es el reconocimiento a su trayectoria y recientemente como delegada de Bienestar, llevando todos los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado”.

Mario Delgado se refirió al candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, quien en las últimas semanas ha centrado su campaña en una serie de críticas y descalificaciones directas contra la abanderada morenista.

“Tenemos a los que su desesperación los lleva a tener una campaña que realmente denigra la política en nuestro estado y raya claramente en la agresión, en la violencia política en razón de género”.

Anunció que Morena presentará impugnaciones por violencia política de género por parte del candidato de Movimiento Ciudadano, que “parece ser empleado del PRI, es quien le está haciendo la guerra sucia; no hay propuesta por parte de él, simplemente está dedicado a la denostación, al ataque, pero a la gente no le gusta ese tipo de campaña y menos que se agreda a una mujer como Indira; venimos a apoyarla, a decirle que no está sola y a decirle que vamos muy bien”.

En su intervención, Indira Vizcaíno ofreció una administración que “tendrá como ejemplo el gobierno de nuestro presidente, desde Colima vamos a fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación nacional”.

En la rueda de prensa estuvo presente la mayoría de candidatas y candidatos correspondientes al área geográfica de Manzanillo y la región, pero la gran ausente fue la candidata a la Presidencia Municipal de ese lugar, la actual alcaldesa con licencia, Griselda Martínez Martínez, quien se encuentra en campaña en busca de la reelección en el puesto.

Aunque nadie mencionó su nombre ni hubo explicación sobre su ausencia, versiones extraoficiales señalan que Griselda Martínez obtuvo la candidatura en contra de la voluntad de Indira Vizcaíno, a quien se le atribuye la colocación de la mayor parte de los puestos y cuya favorita para la alcaldía era su suplente en la diputación federal del Distrito II, Rosa María Bayardo Cabrera, quien finalmente fue postulada a buscar la reelección, ahora como propietaria.

En relación con las postulaciones, Delgado Carrillo manifestó que “el liderazgo de Indira ha propiciado que de 29 candidaturas en el estado: gubernatura, presidencias municipales, diputaciones locales y federales, 17 son mujeres, hay clara mayoría de mujeres, lo que nos hace sentir muy orgullosos del liderazgo de Indira, que está impulsando a una nueva generación de mujeres”.