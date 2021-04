David Monreal pide a su hermano Ricardo apoyo para los últimos días de su campaña

ZACATECAS, Zac., (apro).- Después de ser exhibido por acosar a una candidata de su partido durante un evento de campaña y de la lluvia de críticas en consecuencia, el candidato de Morena a gobernador, David Monreal, pidió a su hermano, el senador y exgobernador (1998-2004) Ricardo Monreal Ávila, que “busque la forma legal” para que lo acompañe durante los últimos días de su campaña.

“La gente se entusiasma porque reconocen en él al mejor gobernador que ha tenido Zacatecas; para algunos, uno de los mejores”, dijo David sobre su hermano, presidente de la Junta de coordinación en el Senado y coordinador de la bancada de Morena.

En un video que compartió en sus redes sociales, ambos aparecieron juntos después de desayunar en casa del candidato, la mañana del domingo. Un par de días antes, Ricardo se presentó durante un recorrido de David en Noria de Ángeles.

Ricardo afirmó que su hermano ha sido perseguido y calumniado en las campañas en las que ha participado, y lo definió como “un hombre de carácter, autónomo, que no se va a dejar mangonear de nadie”.

Frente a una mesa con tazas de café y su hermano el exgobernador a su lado, David Monreal no hizo referencia alguna a la polémica que ha protagonizado por el tocamiento a una candidata de su partido durante una visita a Juchipila la semana pasada.

Ante la cámara, se mostró relajado y contento por la presencia de su hermano, al que dijo haber invitado a desayunar muy temprano en su casa; “le estoy platicando de mi experiencia en la jornada, porque esta será la quinta ocasión en que soy de candidato de manera personal”, comenzó diciendo.

Aunque después reconoce que en esta campaña “me estoy dando cuenta de lo delicado que está la situación en nuestro estado; la deuda pública, la quiebra del ISSSTEZAC, la condición de deterioro de las carreteras, el tema de la salud, el abandono del campo, la falta de oportunidades”.

Luego, comentó que está convenciendo y comprometiendo a Ricardo Monreal a que lo acompañe en su campaña.

“Déjenme ver si logro convencerlo cuando termine mi café, lo puedo convencer de que los últimos días, busque la forma legal, porque así decidí, respetar la ley desde un principio, para que nos acompañe los últimos días a recorrer las plazas, que pueda apreciar por sí mismo ese enorme sentimiento y deseo de cambio que tiene nuestra gente”.

Después tomó la palabra el propio Ricardo Monreal.

“Me alegra mucho constatar de David dos cosas: es muy madrugador, desde las seis y media empieza a trabajar, eso es lo que necesita Zacatecas y todo el país;

también me dio gusto constatar su sensibilidad y trato con la gente, que lo observé en Noria de Ángeles; el apapacho con la gente, la gente lo quiere mucho”, dijo.

El senador reconoció también que no estaba enterado “de que era tan profundo el problema de Zacatecas” en temas como la deuda pública, la infraestructura carretera en mal estado, la salud y el campo.

Adjudicó la problemática por la deuda pública estatal y el pago de la misma a “los últimos gobiernos que la adquirieron”, a los que también responsabilizó de mantener al estado en niveles de inseguridad que ha provocado miedo y terror en la población zacatecana.

“Nosotros logramos el primer lugar en seguridad pública cuando fui gobernador, sólo un secuestro y lo resolvimos”, presumió.

Ricardo dijo ver a su hermano “muy maduro, muy lúcido, y lo veo con mucho entusiasmo, muchas ganas”.

Y luego afirmó que, de ganar la elección, David Monreal contará con el apoyo solidario de la Federación, gracias a su amistad y afinidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estoy seguro que va a ayudar a Zacatecas”.

Ricardo reconoció que todos los hermanos Monreal Ávila están ayudando a David, “de acuerdo con la ley, como podemos”, y que ya le aconsejó a éste que no se preocupe, luego de la denuncia pública que evidenció su conducta con la candidata en el evento en Juchipila.

“Le dije un consejo: no te preocupes, el pueblo te saca adelante, has tenido varias campañas, en ellas has sufrido persecución, vejación, difamación, calumnias”, señaló Ricardo Monreal.

Al final, el presidente de la Junta de coordinación del senado mandó un mensaje a los zacatecanos:

“Ánimo, un abrazo, tampoco les fallamos nosotros, no mentimos, no robamos, no traicionamos”.