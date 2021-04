Por error en la CURP, niegan vacuna anticovid a mujer de 104 años en Nuevo León

MONTERREY, N. L. (apro).- Una mujer de 104 años no pudo recibir su vacuna contra el covid-19, en esta capital, debido a que el personal de Salud que atendió a sus familiares detectó que la Clave Única de Registro de Población (CURP) que exhibieron estaba indebidamente inscrita.

El caso de Olalla López Arreaga fue dado a conocer por su nieto Giovanni, quien precisó que su abuela nació en 1916, pero el documento tenía marcado el año 2016.

Cuando se comunicó con los servicios de Salud le explicaron que por esa imprecisión no podía acudir a un módulo para recibir la dosis, por lo que permanece desprotegida en su casa, en la colonia Urbi Villas del Rey, donde desde hace 10 años está postrada por padecimientos que le impiden caminar.

Por su parte, el secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O, señaló que, independientemente de algún error que exista en la documentación, cualquier persona mayor debe recibir su dosis contra el coronavirus por alguna de las brigadas Correcaminos que hay en la entidad.

Giovanni explicó que ha tratado de registrar nuevamente a su abuela, pero no ha tenido éxito, debido a que la página del gobierno federal rechaza el procedimiento por la falla.

“Nos dicen que nos debemos esperar a nuevas vacunas o instrucciones. Ella no puede caminar porque se quebró la cadera, por su edad ya no se puede operar y soldó mal, y por tal motivo no la podemos mover. Ya hemos llamado varias veces y nos indican que el sistema no la tiene registrada. El sistema los tiene registrados a partir del año 1920 en adelante”, declaró el nieto a la prensa local.