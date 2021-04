Salgado Macedonio anuncia que apelará decisión del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio, anunció que apelará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que esta tarde, por mayoría, ratificó el retiro de la candidatura a gobernador del estado de Guerrero.

“No se alegren porque el 6 de junio vamos a ganar”, expresó Salgado Macedonio al dirigir un mensaje a sus adversarios cuando llegó a su casa de campaña, ubicada en el sur de la ciudad de Chilpancingo.

Ante sus seguidores, el aspirante a la gubernatura advirtió que solicitará al Congreso de la Unión su intervención para que el Instituto Nacional Electoral (INE), y el TEPJF “no existan nunca más”, y se refirió a los representantes de los órganos electorales como “malandros”.

Después, dijo que tiene tres instancias legales para apelar la decisión del pleno del TEPJF, que además de cancelar su candidatura, ordenó a la dirigencia de Morena a designar un candidato al gobierno de Guerrero en las próximas 48 horas.

Entrevistado afuera de su casa de campaña, Salgado Macedonio dijo que la dirigencia de su partido Morena deberá tomar las decisiones correspondientes y señaló que mañana, en la asamblea popular que convocó en la alameda Granados Maldonado de la ciudad de Chilpancingo, anunciará el plan de acción ante la decisión de los órganos electorales.

Incluso, adelantó que va a recorrer el estado de Guerrero para apoyar a los candidatos a diputados federales, locales y alcaldes de Morena.

“Soy un ciudadano y voy a recorrer Guerrero, el INE no tiene por qué fiscalizarme si ya no me reconocen como candidato, vamos a organizar al pueblo y voy a apoyar y respaldar a todos los candidatos”, expresó esta tarde Salgado Macedonio.

Para mañana, además de la asamblea popular convocada por Salgado Macedonio, las autoridades electorales locales anunciaron un debate para las 19:00 horas entre los candidatos registrados a la gubernatura donde Morena no participará por la falta de candidato.

Al respecto, Salgado Macedonio dijo: “No sé si aceptaría el IEPC, ir a un debate sin el puntero. El partido puntero en Guerrero es Morena”, sentenció.