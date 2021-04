Candidata del PAN hace campaña con chaleco antibalas

MONTERREY, N. L. (apro).- La candidata del PAN a la alcaldía de Escobedo, Elva Araceli Alonso, hace campaña portando un chaleco antibalas, como una forma de protegerse ante la violencia que hay en las colonias que recorrerá, según dijo en un video que fue difundido hoy en redes.

En la imagen se ve a la candidata mientras hace un recorrido por las calles, portando la protección en el torso, mientras saluda a vecinos y les entrega propaganda.

En su mensaje, señaló que hace sus recorridos de campaña con precauciones, porque ha escuchado de situaciones de riesgo que hay en las colonias y de las que la gente ya está cansada.

“Me estoy protegiendo porque en todas las colonias me platican cosas increíbles, amenazas, secuestros, cosas de las que la gente está cansada. Entonces yo me vengo ya blindada desde ahorita, no sé qué suceda. Entonces, me tengo qué proteger. Y así vamos a blindar a la ciudadanía”, expuso Alonso González.

También preguntó a los electores si es necesario que todos, como ella, porten chalecos.

“¿Eso quieren, que andemos así para cuidarnos? Tomen la mejor decisión. Que se acabe tanta delincuencia. ¿No vamos a andar así, verdad? Vamos a hacer lo correcto”, dijo, mientras la aclamaban sus seguidores.

En el recorrido estuvo acompañada de la candidata a diputada local albiazul por el Distrito 25, Imelda González.

Hasta marzo del presente año se han registrado en Escobedo 24 homicidios dolosos, 12 más, con respecto al 2020, en el mismo lapso.