Evelyn, hija de Félix Salgado Macedonio, sí estará en encuesta de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fallido aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija Evelyn Salgado Pineda será incluida en la encuesta que Morena realizará para elegir a su reemplazo, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enterró sus aspiraciones de gobernar su tierra natal por no entregar su reporte de gastos de precampaña.

En improvisada rueda de prensa, el senador con licencia rechazó que la propuesta haya surgido de él.

“Yo no la propuse, fueron los asistentes a la asamblea informativa del miércoles en la alameda de la capital los que comenzaron a gritar su nombre [Evelyn Salgado Pineda]. En ningún momento yo dije ‘aquí está mi hija, apóyenla’, me vería yo muy mal, lo que el pueblo decida”, sostuvo.

Es más, dijo que se ejerce violencia política en su contra al acusarlo de tratar de imponer a la candidata de Morena al gobierno de Guerrero.

Hace un par de semanas, Evelyn Salgado rechazó la posibilidad de reemplazar a su padre en el actual proceso electoral.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final tope donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay Toro!”, expresó la hija del polémico senador con licencia.

Salgado Macedonio estuvo en un evento de campaña de Norma Otilia Hernández Martínez, candidata de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, donde habló también de “cambiar lo que está mal”, por lo que reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberían desaparecer.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena realizará la encuesta para elegir a la candidata a la gubernatura de Guerrero que buscan Evelyn Salgado, la senadora Nestora Salgado García, la exalcaldesa de Atoyac Álvarez, María de la Luz Núñez Ramos, y, Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante de la comisión nacional de elecciones del CEN de Morena.

En la entrevista, Salgado Macedonio aclaró también que no le interesa la dirigencia estatal de Morena, por lo que anticipó que rechazara la propuesta que le hicieron ayer.

“No sirvo para eso, hay que ser francos. No soy presidente de Morena, ni delegado político, soy senador con licencia y me siento bien representado con Saúl López Sollano, y voy a ser gobernador de Guerrero, ¿cuándo? No sé, pero voy a vivir cien años”.

En lo que si no tiene duda es el mensaje que subió a sus redes sociales este jueves:

“Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces", escribió Salgado Macedonio, acompañado de una fotografía clon su hija Evelyn.