Samuel García exhibe en video a Clara Luz Flores por llevar "acordeones"

MONTERREY (apro).- El candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se mofó de Clara Luz Flores, de Morena, cuando ésta consultaba sus tarjetas de apuntes, durante un encuentro que sostuvieron con jóvenes y directivos de organismos privados.

En un video que circula en redes sociales, se ve cuando García Sepúlveda primero dice que tiene ventaja en los sondeos de opinión, y luego afirma que no necesita notas, porque se ha preparado, refiriéndose a Flores Carrales, quien es sorprendida al momento de revisar sus papeletas.

Mariana Rodríguez, esposa del emecista, publicó la grabación en su cuenta de Instagram marianardzcantu, en la que también aparecen el priista Adrián de la Garza y el panista Fernando Larrazábal, todos sentados en sillones en el estrado.

En la toma se ve cuando Samuel menciona que va arriba en las encuestas y que su ventaja es irreversible.

“Yo les puedo asegurar, que hoy a 40 días de la elección vamos 12 puntos arriba. Íbamos 12 puntos abajo. Caballo que alcanza gana y no habrá retorno, porque tenemos las mejores ideas”, expone, mientras la cámara enfoca a De la Garza Santos, que se ve con gesto adusto.

Luego, García Sepúlveda revira a Flores Carrales quien, en ese preciso instante, está revisando tarjetas, como se aprecia cuando la cámara la enfoca y ella se ve desconcertada.

“Yo no traje notas, ni acordeones, ni manuales. Todo sale de aquí, porque gracias a Dios me he preparado para este momento. Y que no nos digan que ser joven es un defecto”, dice el senador con licencia.

Los candidatos estuvieron en esta reunión híbrida que sostuvieron el miércoles en el Club Industrial, con público presencial, y con transmisión vía streaming.

Los abanderados punteros en la elección de Nuevo León recibieron la invitación de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, (Caprobi) Consejo de las Instituciones (CI), Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) y la Confederación Patronal de la República mexicana (Coparmex), organizadores del encuentro.

La elección es el 6 de junio.