Rocío, de 17 años, denunció reiterados abusos de su padrastro; ahora está desaparecida

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).– Harta de los abusos sexuales que sufría desde los 7 años por parte de su padrastro y la indiferencia de su madre, una joven de 17 años decidió denunciarlo en las redes sociales, pero tan pronto como lo hizo desapareció y ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) la busca, pues sus amigos y familiares creen que algo grave pudo haberle pasado.

En su red social, Rocío denunció que desde que tenía de 7 años, su padrastro Felipe Fernando D. C., empezó a abusar sexualmente de ella. Por las amenazas de que le harían daño a ella y a su madre, se mantuvo callada, hasta que una vez intentó romper el silencio, pero su madre nunca le creyó.

Estos abusos se daban mientras su madre, de profesión maestra, los dejaba al cuidado de su padrastro cuando ella se iba a trabajar por las tardes.

“Mientras él me violaba me decía que ya me traía ganas y que la estábamos pasando bien rico, y que lo que él me estaba haciendo era algo normal de papá e hija”, narra la joven estudiante de bachillerato en Tuxtla Gutiérrez.

La joven que decidió romper silencio y narró a detalle los abusos, y refiere haber querido confiar en su madre, pero siempre le dio la espalda, que nunca tuvo su apoyo y que creía que ella mentía.

“Me tocaba cada que podía, se metía a mi cuarto y me violaba ya que el cuarto no tenía puerta”, escribió la joven en su red social.

“Mi mamá nunca me ha creído de todo lo que él me hace, actualmente él sigue molestando, ya pedí ayuda con mi tíos y nadie me ayudó, y él cada que me ve me dice de cosas e incluso me toca, y mi mamá se da cuenta de lo que pasa y aún así no hace nada, incluso cuando le digo que me ayude, para ella se le hace fácil decirme que me vaya con mi novio, que por mi no puede hacer más. Hace dos días estaba lavando trastes, yo tenían un pantalón puesto, él se acercó y empezó a meter sus manos en mi blusa y a tocarme; yo grité y mi mamá salió a verme, y solo me dijo que deje de estarlo provocando. Sigo teniendo miedo de que él me vuelva a violar y que yo no esté para contarlo”, dijo la joven denunciante.

Rocío exhibió capturas de pantalla de mensajes que intercambió con su madre, reprochándole que nunca la apoyó, en tanto que su madre le pide que perdone a su padrastro y que se lo dejé todo a Dios: “Él lo va a pagar caro y Dios sabe cuándo”.

La madre le pide ser feliz y olvidar todo lo pasado, y agrega: “Si no quieres perdonar, te va a ir mal, pero ya queda a tu criterio”.

Después de esta denuncia, en la cual también exhibió imágenes de su agresor, la joven ya no volvió a publicar nada en su red social.

Empezaron a buscarla amigos y familiares, así como a las autoridades para darle su apoyo, pero la joven desapareció.

Hoy, la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares dio inicio a los protocolos de búsqueda, localización y presentación de la menor Ingrid Rocío “N”, de 17 años, con la difusión del protocolo Alba.

Señaló que la joven fue reportada como ausente desde el jueves 1 de abril del presente año, en Tuxtla Gutiérrez.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tuxtla dijo que se activó el Protocolo Alba por la adolescente, pues “se considera que su integridad se encuentra en riesgo”, por lo que se solicitó toda colaboración y apoyo para coadyuvar con la búsqueda y pronta localización.

Y que, con el objetivo de garantizar una investigación profesional por parte de las autoridades competentes, en atención a las acusaciones formuladas en contra de Felipe “N”, integrante de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la institución dio inicio a un procedimiento administrativo disciplinario.