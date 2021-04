Niegan pluri a Francisco Xavier y a sobrino de Jesús Murillo; intentaron pasar por discapacitados

HIDALGO (proceso.com.mx).- El Instituto Estatal Electoral (IEEH) negó las candidaturas a diputados locales por la vía plurinominal al cantante Francisco Xavier Berganza Escorza y al exlegislador federal Alejandro González Murillo, sobrino del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, al no ser personas con discapacidad, lo cual, según el pleno, correspondía para estas postulaciones.



A Berganza Escorza, excandidato a la gubernatura de Hidalgo por Acción Nacional (PAN) y exsenador por el extinto Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo colocó en el primer lugar de su lista de representación proporcional, considerado un pase directo al Congreso del estado.



En sesión extraordinaria, el Consejo General del IEEH expuso que Morena no cumplió con la acción afirmativa de incluir a una persona con discapacidad, como obliga la norma para este proceso, lo cual derivó en una discusión entre los representantes de los partidos, quienes acusaron al cantante y a Morena de buscar simular para obtener la aprobación de esta candidatura.



Al acusar un intento de fraude, el priista Federico Hernández dijo que el intérprete de sencillos como Aquí estoy y Qué es la libertad ha hecho de la mentira una manera de vivir y de participar en la política, por lo que consideró que intentar hacerse pasar por discapacitado era una acción más en su manera de actuar. Asimismo, comentó que Francisco Xavier es ampliamente conocido y nunca ha expuesto ni se ha sabido que tenga una discapacidad.



Este argumento fue secundado por el pianista Yuseb Yong García, que también cuestionó los razonamientos de Morena para tratar de cumplir la cuota de personas con discapacidad mediante un perfil como el de su excompañero de partido, que contendió por la gubernatura en 2016.



El IEEH expuso que Morena tenía la obligación de cumplir con este requerimiento, debido a que en diciembre pasado se aprobó una acción afirmativa en la que obliga a partidos a postular “al menos una fórmula encabezada por una persona con discapacidad como candidata o candidato por el principio de representación proporcional, en uno de los dos primeros lugares de la lista que presenten"; de la misma manera, el o la suplente deberá ser una persona en igualdad de condiciones y del mismo género.



A Francisco Xavier lo acompaña en la fórmula Andrés Caballero Cerón, presidente del Consejo Político de Regeneración Nacional, profesor normalista miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que fue el primer presidente en la historia de Morena en el estado.



La presidenta del órgano electoral local, Guillermina Vázquez Benítez, afirmó que "tanto en propietario como en suplente de la posición número uno no se ha cumplido con la acción afirmativa de personas con discapacidad como fue propuesta por el partido político", por lo cual no es procedente la validación de la fórmula.



El representante de Morena, Humberto Lugo Salcedo, refutó que sí habían cumplido con las acciones afirmativas solicitadas por el IEEH, por lo que pidió la revisión del expediente. Además, consideró que hay una "clara intención" de afectar la candidatura de Berganza Escorza por "agentes externos".



El exparticipante del festival OTI de la canción latina tuvo una confrontación pública con el actual gobernador Omar Fayad Meneses luego de que el 14 de mayo de 2016, durante el debate organizado entre los aspirantes a la gubernatura, sugirió la homosexualidad del entonces candidato del PRI, lo cual derivó en una demanda por daño moral ante los juzgados civiles de Pachuca.



Por el mismo motivo, no cumplir con los criterios para cubrir la cuota de persona con discapacidad, el Consejo General del IEEH negó el registro a Alejandro González Murillo, colocado en la primera posición plurinominal del Partido Encuentro Social (PES).



Al hacer referencia a este caso, el consejero Augusto Hernández Abogado expuso que la razón de no validar estas nominaciones es evitar un fraude a la ley y que estas posiciones verdaderamente las ocupe este sector de la población que cuenta con alguna discapacidad.



En la sesión también se negó la postulación de Diana Laura Marroquín Bayardo, situada en el lugar cuarto plurinominal del Partido del Trabajo (PT), así como la reserva de la suplencia de esta fórmula, debido a que es sujeta a un proceso y una investigación por su presunta responsabilidad en el homicidio de su tío Francisco Marroquín, por lo cual fue detenida el 26 de noviembre pasado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, para ser recluida primero en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tulancingo y después en el de Pachuca.



El PT argumentó que sus derechos políticos están vigentes y que con esa candidatura cumplen con la cuota de representación de personas de la comunidad LGBTTTI.