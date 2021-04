Senadora de Morena exige sancionar al diputado Hirepan Maya por violencia política y difamación

COLIMA, Col. (apro).- La senadora morenista Gricelda Valencia de la Mora, quien en días previos criticó a través de las redes sociales la designación de las candidaturas de ese partido en la entidad, presentó este lunes un recurso de queja contra el diputado federal Hirepan Maya Martínez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Colima, “por utilizar su encargo para denostar y difamar públicamente a una militante y consejera nacional de Morena”.

En su escrito de queja dirigido a la Comisión de Honestidad y Justicia, Valencia de la Mora denunció que el legislador cometió “actos contrarios a los principios y estatutos de Morena” al “filtrar conversaciones de la red social denominada ‘WhatsApp’ fuera de contexto y que aluden a un hecho falso”.

La senadora pidió al órgano partidista la destitución de Hirepan Maya del cargo de delegado del CEN de Morena en Colima, la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, una amonestación al diputado y que le ofrezca una disculpa pública, así como la suspensión de sus derechos partidistas desde este momento hasta que se resuelva esta controversia.

Narró que el pasado sábado 3 se publicó en el portal ‘Archivo Digital Colima’ una nota en la que “se le levantan a la suscrita hechos y aseveraciones falsas, haciendo pública una foto de una conversación que sostuvimos vía ‘WhatsApp’ el C. Hirepan Maya Martínez y la suscrita, misma que no fue publicada completa, por lo que se presta a interpretaciones que no son ciertas”.

La nota referida, sin fuente ni declarante, señala entre otras cosas que “los constantes ataques de la senadora Gricelda Valencia de la Mora al Movimiento de Regeneración Nacional y al proyecto de la Cuarta Transformación en Colima, (…) es consecuencia de que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Colima, Hirepan Maya Martínez, no cedió a los chantajes y presiones de Gricelda”.

De acuerdo con el texto, la senadora “exigía que la ubicaran a ella en el primer lugar de la lista de plurinominales, así como incrustar a varios de sus incondicionales en las regidurías de los diferentes municipios”, por lo que al no lograrlo ella y dos de sus allegadas buscan “ensuciar y tergiversar un proceso que ha sido legal y transparente”.

La publicación, que también circuló en diversas redes sociales, iba acompañada de capturas de pantalla que la senadora identificó como fragmentos de conversaciones entre ella y el diputado Hirepan Maya, en las que la senadora le envía propuestas de candidaturas de regidores para los municipios de Tecomán, Villa de Álvarez, Manzanillo y Colima.

Además, aparece otro mensaje en el que supuestamente le dice: “Hirepan te voy a pedir de favor me consideres en la segunda plurinominal”, pese a que a ella le restan tres años en el Senado.

Gricelda Martínez sostuvo que la filtración realizada “de manera dolosa y sacada de contexto” es “tan grave, pues teniendo un cargo tan importante como delegado en un estado denostó públicamente a una consejera de Morena, quien está en todo el derecho de hacer recomendaciones de perfiles acordes a la Cuarta Transformación que quieran contender por cargos de elección popular”.

Consideró que la conducta de Hirepan Maya contraviene lo establecido en los artículos 3 y 53 del Estatuto de Morena, que entre otras cosas se refieren al rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes del partido, por lo que pidió que se inicie el procedimiento de investigación y “se impongan las sanciones que en derecho correspondan a esta violencia política y difamación hacia mi persona”.