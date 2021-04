Estas medidas se aplican en Campeche para mantenerse en semáforo verde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, y el secretario técnico de la Secretaría de Salud de Campeche, Francisco Góngora Ramírez, explicaron cuáles fueron las medidas preventivas aplicadas en la entidad para permanecer en semáforo epidemiológico verde.

En primer lugar, destaca la promoción y comunicación de las medidas universales de seguridad e higiene, como la campaña educativa denominada “Que se haga costumbre”, indicó Góngora Ramírez, vía remota, en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Además, la comunicación social, semaforización y movilidad social gradual y diferenciada, así como las brigadas comunitarias, acciones integrales anticipatorias y resultados, y la estrategia “Correcaminos” del Programa Nacional de Vacunación.

“Se promovieron las medidas universales, como en todos los estados de la República: el lavado de manos, la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el uso adecuado del cubrebocas. Las medidas se difundieron por todas las vías posibles y con el gran apoyo de los medios de comunicación y las redes sociales”, apuntó.

Gracias a ello, dijo, lograron penetrar en todos los ámbitos sociales y se apoyaron en una importante campaña denominada “Que se haga costumbre”, con la imagen de la icónica “Susana Distancia”, caracterizada con el traje tradicional de campechana, que respeta sus costumbres, y fue autorizada por la Dirección General de Promoción de la Salud.

“A esta campaña se han sumado más de 70 empresas, instituciones y gobiernos municipales considerados aliados de la campaña. A través de esta campaña no solamente pretendemos hacer costumbre el uso o la aplicación de las medidas universales, sino también generar la adopción de hábitos y prácticas en general.”

Góngora Ramírez indicó que como gobierno han logrado que respondan distintas empresas comerciales, gasolineras, tiendas departamentales, instituciones y gobiernos municipales.

“La frase ‘Que se haga costumbre’ acompaña todos los operativos que llevamos a cabo a lo largo y ancho del estado.”

Detalló que han difundido 9 mil 800 publicaciones en Facebook y Twitter, con mensajes de impacto social; 917 entrevistas a personal de salud, incluidas transmisiones en vivo, que superan alcances por arriba de los 5 millones; 489 comunicados oficiales y 750 videos informativos, así como 4 mil 200 audiovisuales con temas relacionados a covid-19 y 455 transmisiones en vivo. Y sostuvo que tienen más de 113 mil seguidores en la fanpage @saludcampeche.

“Las cifras y los datos dan fe de la intensa labor informativa que se ha desplegado a lo largo de la pandemia. No ha habido un día sin que se dé información a la población sobre la situación del covid-19 en el estado.”

Respecto a las restricciones recomendadas por la situación pandémica local, en la Mesa por la Construcción de la Paz, presidida por el gobernador Carlos Miguel Aysa González, se tomó una de las más importantes decisiones de control: limitar las actividades sociales y económicas más allá de lo sugerido o recomendado por el semáforo epidemiológico.

“Es decir, cuando Campeche presentaba condiciones de riesgo medio nos regían las de riesgo alto. Actualmente, que estamos en riesgo bajo o en color verde, prácticamente nos rigen, en su mayoría, las medidas de riesgo medio, que son las de color amarillo del semáforo.”

Hoy en día, abundó, en Campeche ninguna actividad no esencial está permitida al 100%. La apertura está al 75% y mantienen extendidas otras actividades no esenciales. Fueron el primer estado en color verde, pero también en regresar al color amarillo, recordó.



Una de las medidas para lograr el control epidémico fue la búsqueda ampliada de contacto de personas positivas a covid-19; la promoción y fomento sanitario en localidades y colonias en riesgo; el control del dengue, zika y chikunguña; detección de padecimientos crónico-degenerativos; toma de muestra por covid-19, y seguimiento domiciliario a casos confirmados, indistintamente de su condición de derechohabientes, y ahora el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



“Estamos conscientes de lo que estamos planeando desde el principio, y con el apoyo de las autoridades estatales fuimos caminándolo, obteniendo resultados gradualmente y, en consecuencia, logramos llegar al color amarillo, en primer lugar, y posteriormente al color verde.”



El funcionario estatal sostuvo que determinaron no poner fechas o periodos, porque han sido el estado con menor riesgo en el país durante más tiempo, pero ese resultado se ha obtenido por el esfuerzo de cientos de trabajadores, decenas de instituciones y la cooperación de los gobiernos federal, estatal y municipales.



El mayor reto a vencer en el marco de la respuesta poblacional en Campeche, subrayó, fue implantar las medidas preventivas que tomaron, comunicando y promoviéndolas, apoyándose en medios de comunicación, redes sociales y campañas intensivas, e insistiendo en las medidas preventivas.



“No hay una fórmula mágica, y lo que tenemos o estamos muy ciertos es que solamente el esfuerzo y la consistencia y el estar todos los días revisando la información, tomando decisiones, poniendo recursos, contando con el apoyo de las autoridades, es la única manera, y sobre todo la participación de la sociedad, que es algo a lo que le damos verdadero valor.”



La sociedad campechana ha respondido de manera extraordinaria a los llamados a quedarse en casa y guardar sana distancia, presumió.

“Usted en Campeche puede entrar a un centro comercial y ver un protocolo de seguridad y puede entrar a la tienda de abarrotes más humilde en alguna comunidad y va a encontrar también un protocolo de seguridad. Yo creo que es el gran secreto, la gran participación de la gente y la orientación que se le ha dado desde el gobierno y las instituciones a las medidas preventivas.”

En lo que toca al regreso a clases presenciales, señaló que en Campeche se ha trabajado intensamente en la organización de cómo volver con el menor riesgo posible, los estudiantes y sus familias, y les queda claro que hay que ser muy estrictos en los protocolos de seguridad en las escuelas, para que se tenga el menor riesgo posible de contagiarse de coronavirus.



“Es una tarea de todos, es una tarea tanto de las instituciones de salud, de educación, como de las familias. Actualmente estamos trabajando en ello. Se están diseñando las actividades, las estrategias en particular, porque sí se dan, porque seguramente se dará un caso, pero que sea el mínimo, la excepción, pero que regresen con la mayor seguridad posible”, finalizó.

En su turno, Alomía Zegarra indicó que otra de las actividades realizadas a nivel nacional mediante la Estrategia Nacional de Vacunación es cubrir lo antes posible a grupos de población que presentan los mayores riesgos de enfermar gravemente y morir, como los adultos mayores, de 60 años y más, para que antes de finalizar abril tengan la primera o ya la segunda dosis de la vacuna contra anticovid.

“En la medida que se programen los regresos a clases presenciales se tiene contemplado que esta población --que concentra el 62% de la mortalidad de covid-19--, al quedar protegida, el riesgo de que una persona muera a consecuencia de una transmisión en un ambiente escolar va a quedar disminuido.

“Y si a esto le sumamos un regreso a clases seguro, donde se implementan una serie de actividades al interior de la escuela, en la revisión del ingreso, se toman todas las precauciones y los trabajadores de la educación están protegidos con su segunda dosis, la transmisión comunitaria baja.”