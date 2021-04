Nos asiste la razón y la justicia, y el TEPJF va a restituirnos la candidatura: Raúl Morón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Raúl Morón se manifestó confiado de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le restituya la candidatura al gobierno de Michoacán por Morena, y acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar de manera “arbitraria" e “ilegal”.



En víspera de que el TEPJF resuelva la situación de su candidatura, Morón dijo que le asiste la razón y la justicia ante una decisión plagada de inconsistencias e irregularidades.

El pasado 25 de marzo el INE le retiró la candidatura por no comprobar en tiempo y forma sus gastos de precampaña. Posteriormente el Instituto Electoral de Michoacán hizo lo mismo.



El exdirigente del magisterio y candidato por Morena impugnó ante el TEPJF, alegando que se violaron sus derechos de defensa, no se respetó el debido proceso y ni siquiera se le otorgó el derecho de audiencia.



En la conferencia que dio este jueves, insistió que el INE cometió muchas irregularidades, e hizo un llamado a la población a estar atentos y seguir movilizándose para exigir que no se continúe con esta injusticia.

“No se cumplió con el debido proceso, no tuve derecho de audiencia y nunca fui requerido para atender la situación”, subrayó Raúl Morón, y explicó que, como consecuencia de esta situación, interpuso un recurso de apelación y un juicio de derechos políticos y civiles ante el TEPJF.

“Tenemos confianza en la resolución del Tribunal, porque nos asiste la razón y la justicia; van a restituirnos la candidatura, el derecho a ser votado y el derecho que tienen los michoacanos a decidir con libertad quién quieren que los gobierne”, reiteró el candidato de Morena.

Finalmente, aclaró que a pesar de las amenazas del Instituto Electoral de Michoacán, Morena no nombrará a otro candidato, pues sería caer en su juego perverso, que es un atentado contra la democracia y los derechos conquistados.