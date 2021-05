Despiden a funcionario de Colima que fue detenido por golpear a su esposa

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció la destitución del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Adán García Arámbula, acusado de haber agredido y lesionado a su esposa.

En declaraciones ofrecidas este sábado a los medios de comunicación, el mandatario añadió que el asunto quedó en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue y, en su caso, proceda conforme a la ley.

Peralta Sánchez aseguró que en su administración no se tolerará ningún tipo de violencia de género, pues “los servidores públicos deben ser ejemplo en su actuar” y quienes no tengan un comportamiento de respeto a la ley y de manera particular hacia las mujeres, no tienen cabida en su gobierno.

En su edición de este sábado, el diario Ecos de la Costa dio a conocer que los hechos en que se vio implicado el ahora exfuncionario ocurrieron la noche del pasado miércoles, cuando un vecino de la colonia Valle Dorado llamó a la línea de emergencias para reportar que se escuchaban gritos de una mujer pidiendo auxilio en un domicilio, que resultó ser el de Adán García, a adonde acudió la patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública M-57.

De acuerdo con el rotativo, el agresor fue detenido en flagrancia; se encontraba bajo el influjo del alcohol u otras sustancias, mientras que, debido a lo delicado de las lesiones, la mujer fue trasladada a un hospital.

Conforme a lo anterior, García Arámbula se encuentra preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Colima en espera de que se defina su situación legal, mientras que la FGE abrió en su contra la carpeta de investigación 408/2021 por el presunto delito de tentativa de feminicidio.