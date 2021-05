Candidata de MC a la alcaldía de Kanasín denuncia amenazas de muerte; pide garantías de seguridad

MÉRIDA, Yuc. (apro).- La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Kanasín, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero, denunció amenazas de muerte contra ella y su familia, por lo que pidió a las autoridades protección y garantías de seguridad.

Delgado Caballero dijo ayer que ella, su esposo y sus hijos fueron amenazados de muerte, primero en una manta que apareció colgada en un parque de Playa del Carmen, Quintana Roo, y posteriormente en un mensaje que recibió en su teléfono.

Informó que, dada las circunstancias, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del estado, que quedó asentada en el expediente UNARO-G1/5133/2021.

“Lo digo sin que me avergüence: tengo miedo, no me interesa ser mártir o una estadística más en un país en el que a diario asesinan a mujeres”, señaló en conferencia de prensa.

Rueda de prensa de Movimiento Ciudadano acerca de las amenazas vertidas a nuestra candidata por la presidencia municipal de Kanasu00edn, Xochitl Delgado. Posted by Movimiento Ciudadano Yucatu00e1n on Monday, May 10, 2021

No obstante, sostuvo que no se dejará amedrentar y seguirá en la contienda.

Aunque Kanasín, municipio conurbado a esta capital, es una de las zonas más inseguras de la zona metropolitana, la candidata se negó a hacer comentarios sobre la presencia del narcotráfico en la comunidad que busca gobernar, y aseguró que las amenazas en su contra tienen tintes políticos.

Delgado Caballero disputa el cargo al alcalde priista William Pérez Cabrera, quien compite por la reelección.

En abril pasado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) invalidó la candidatura de Pérez Cabrera por violencia política de género, pero el pasado 7 de mayo la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se la restituyó.