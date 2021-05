ONU-DH exhorta al Congreso de Puebla a aprobar ley en materia de desapariciones

PUEBLA, Pue. (apro).- La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al Congreso de Puebla a aprobar el proyecto de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado que está en comisiones desde hace más de un año.

Al realizar un plantón frente a la Fiscalía General del Estado, el Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla dio a conocer un escrito enviado por Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México del alto comisionado, en el cual “alienta” al legislativo poblano “a profundizar” sobre la aprobación de dicha ley e, incluso, ofrece asesoría y cooperación técnica.

“ONU Derechos Humanos dará seguimiento al proceso legislativo de la materia y expresa su plena disponibilidad para brindar la asesoría y cooperación técnica que precise el Congreso del Estado de Puebla y sus comisiones dentro del marco de respeto a los procedimientos parlamentarios en los términos que más convenga a este Congreso”, señala el escrito dirigido al legislativo poblano.

María Luisa Núñez Barojas, representante del colectivo, dijo que esperan que este pronunciamiento de la ONU-Derechos Humanos, mueva al Congreso de Puebla a aprobar la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos.

Desde marzo de 2020, el Colectivo, familiares de personas desaparecidas y académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla participaron, a convocatoria del Congreso poblano, en la elaboración de una iniciativa ciudadana en materia de desapariciones, sin embargo, el proyecto se mantiene desde entonces en comisiones.

Nada que celebrar

Este 10 de mayo, como cada año, las madres, hijas e hijos de personas desaparecidas se manifestaron frente a la Fiscalía para dejar en claro que este día no hay “nada que celebrar” para ellas.

“¿Cómo celebro este día si no tengo a mi hijo? ¿qué somos? Si no somos viudas, no somos huérfanas, con un hijo desaparecido, ¿qué somos? Pero no nos vamos a ir a llorar en nuestras casas, tumbadas en la cama, como lo hemos venido haciendo este día y los que siguen, vamos a seguir levantando la voz”, expresó Núñez Barojas.

Las madres de personas desaparecidos colocaron mantas y carteles afuera de la Fiscalía con los datos de sus hijos e hijas en los cuales reclaman acciones por parte de la Fiscalía para encontrarlos.

En Puebla, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hay más de 2 mil 671 personas de las cuales son se sabe su paradero.