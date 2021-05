Samuel García responde a investigación de la FGR: "Soy culpable de ir arriba en las encuestas"

MONTERREY, NL (apro).- Al conocer la investigación que le sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por uso de recursos ilegales para fines electorales, el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, dijo que es atacado porque es puntero en las preferencias electorales.

“De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va”, dijo esta noche.

La FGR publicó esta noche un comunicado en el que señala que investiga a Samuel y a su contrincante, Adrián de la Garza Santos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por presuntos ilícitos en materia electoral.

No hay señalamientos hacia Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien quedó rezagada en el tercer lugar en las encuestas rumbo a los comicios del próximo 6 de junio.

En el caso del candidato de MC, la FGR afirma que recibió denuncias de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señala que el aspirante a gobernador; su padre, Samuel García Mascorro; su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, y el padre de ésta, Jorge Rodríguez, incurrieron en actos delictivos de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales.

El ilícito en cuestión se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, usados en forma ilegal para fines electorales.

“Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”, dice el comunicado.

Al respecto, García Sepúlveda señaló que acudirá ante cualquier autoridad que lo llame a declarar.

“Reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra: el día que una autoridad competente me requiera, voy a presentarme para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”, destacó en un pronunciamiento que difundió en sus cuentas oficiales.

El pasado 30 de abril, Mariana Rodríguez publicó que tenía que suspender la publicación de videos en su cuenta de Instagram porque había una denuncia en su contra en materia electoral, donde se pedía que los contenidos que ella publicaba para promocionar productos de sus patrocinadores fueran incluidos como gastos de campaña en la cuenta de su marido.

Hasta las 22:30 de este lunes, Adrián de la Garza, de la coalición Va Fuerte por Nuevo león (PRI-PRD), no había respondido sobre la denuncia que hay en su contra por el uso de la tarjeta Mujer Fuerte, con la que promete regalar hasta mil 500 pesos bimestrales si le dan su voto en las próximas elecciones.

Según la FGR, a De la Garza se le investiga “por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa, que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León, lo cual significa la compra y coacción del voto”.

“La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve ante la autoridad correspondiente”, advierte la FGR en su comunicado.

A las 21:39, después del comunicado, la candidata de Morena publicó en su cuenta de Twitter @claraluzflores: “Estamos cerca de ponerle un alto a los gobiernos corruptos y comenzar una nueva etapa donde se haga realidad un Nuevo León de bienestar, crecimiento económico y mejores oportunidades”.