Víctor Fuentes renuncia a candidatura de Monterrey por Morena

MONTERREY, N. L., (apro).- Víctor Fuentes Solís renunció hoy a la candidatura por Morena a la alcaldía regia, “por motivos personales”, como lo indicó en un documento que exhibió esta noche en redes sociales.

Mediante una carta que entregó a la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), Fuentes Solís decidió desistir de sus aspiraciones, cuando faltan 25 días para los comicios del 6 de junio.

Dice la carta de renuncia: “El que suscribe, C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, en mi carácter de ciudadano postulado al cargo de presidente municipal de Monterrey, por motivos personales y por así convenir a mis intereses, me permito renunciar a la candidatura a la que fui postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo león para contender en el proceso electoral ordinario 2020-2021.

“Por lo antes expuesto y fundado, solicito se tenga presentada y admitida, la renuncia a la candidatura señalada”, rubrica el ahora exabanderado de la coalición integrada por Morena, PT, Verde y Nueva Alianza.

Antes de integrarse a Morena, como su candidato ciudadano por Monterrey, Fuentes renunció el pasado 27 de febrero al PAN después de 27 años de militancia.

Apenas el lunes, el expanista había participado en un debate entre candidatos a la alcaldía de Monterrey, convocado por un diario local.

Víctor Fuentes fue alcalde de San Nicolás, diputado, local y federal y actualmente es senador con licencia.

En un comunicado, que dio a conocer posteriormente, Fuentes Solís dijo que optó por declinar en sus aspiraciones porque se le pedía que se presentara como candidato de un partido, cuando él había pedido que se le permitiera presentarse como ciudadano.

“En diferentes momentos y circunstancias, me ha sido solicitada una preponderante identidad con uno de los partidos integrantes, a lo cual no cedí, pues nunca fue el planteamiento original. De haber sido así definitivamente no hubiera aceptado la invitación, como tampoco acepte la de muchos otros partidos que tuvieron a bien invitarme a ser su candidato y lo cual agradezco”, explicó.

Reveló que le pidieron que fuera su abanderado a la gubernatura otros partidos como PES, PRD, RSP, Fuerza por México. Movimiento Ciudadano lo invitó a que fuera su candidato a alcalde, diputado local o federal, aunque se inclinó por buscar la alcaldía regia con la coalición que encabeza Morena, y que tiene como su candidata a la gubernatura a clara Luz Flores.

Dijo, al renunciar, que actualmente no ve condiciones para que exista una competencia “sana y de atura” por la presidencia municipal de Monterrey.

“Hoy se ha entrado, en lugar de una competencia pareja y justa, en una desgastante situación donde buscar ganar a base a presiones, mentiras, ataques, señalamientos, guerra sucia, desacredito, denuncias, etc…”, señaló.