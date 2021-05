Candidato en Veracruz invita a Laura Bozzo a presidir el DIF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas, Veracruz, Luis Armando Lozano Acosta, alias “Paolo Botti”, quien ganó el tercer lugar del concurso “La Academia en 2008, invitó a la conductora de televisión Laura Bozzo a presidir el DIF municipal si gana la elección del próximo 6 de junio.

“Para mí es un gran honor. Te admiro mucho Laura, yo sé que eres una persona valiente y muy humanitaria y esta labor es muy importante porque nosotros queremos en nuestro municipio realmente llevar al progreso”, indicó en un video de 1:04 minutos, difundido en su página de Facebook, con fecha 10 de mayo.

Bozzo respondió: “Y yo soy de las que me gustan las cosas pequeñas. O sea, a mi me gustaría mucho poder… Lo voy a evaluar obviamente, pero me gustaría poder armar guarderías ahí, trabajar con las madres solteras, con los niños abandonados. ‘Una clínica para la mujer’ –dijo Lozano Acosta--, pero vamos a evaluarlo y mañana (11 de mayo) lo anunciamos”.

Antes, la conductora comentó: “Encantadísima que mi Botti, que lo quiero tanto –y lo abrazó--, que vino a saludarme por el día de la Madre y me dejó en estado de shock. Me ha ofrecido que sea presidenta del DIF honoraria, obviamente”.

El candidato tituló su video: “Muy contento de informarles que mi amiga Laura Bozzo y yo pelearemos por cuidar, defender y rescatar Paso de Ovejas”.

El 26 de abril se registró como candidato ante el Organismo Público Local Electoral.

¿Quién es Lozano Acosta?

Es exalumno de la sexta generación de “La Academia”, el concurso presentado en Tv Azteca, donde causó polémica presentándose como Paolo Botti y porque la producción descubrió que no era un chico de campo, sino que tenía una carrera de modelaje, y lo exhibieron en el reality show en 2008.

Después, entrevistado por varios reporteros, dijo que estaba iniciando otro momento como conductor y artista en Televisa, en 2020, junto a la productora Magda Rodríguez, quien murió el pasado 1 de noviembre, a los 57 años.

“Me siento muy contento en Televisa, es una televisora muy grande o sea que realmente promueve y apoya el talento de los cantantes y espero que nos vaya bien. Vamos a estar trabajando conducción y algunos otros proyectos”, indicó en entrevista con reporteros.

¡Que pase la señorita Laura!

Laura Bozzo nació en Lima, Perú, en 1951. Es abogada. En 1992 fue regidora del Consejo Provincial de Lima para el periodo 1993-1996 por el partido Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos. Fundó la Asociación de Solidaridad de la Familia en 1998.

En 1994 entró a la conducción de televisión con el programa “Las mujeres tienen la palabra” por RBC Televisión, y ahí se manifestó contra la dictadura de Alberto Fujimori. En 1996 hizo otro programa de entrevistas, pero la televisora RBC fue alquilada por empresarios afines a Fujimori.

Se fue a Panamericana Televisión con el programa “Intimidades” en 1997, de corte talk show. Luego se pasó a América Televisión con el programa “Laura en América”, con temas sobre problemas familiares de los sectores más pobres. Su popularidad la llevó a Telemundo.

Fue vinculada al gobierno de Fujimori por los llamado ‘Vladivideos’ por haber recibido 10 mil dólares mensuales y 3 millones en seis entregas de 500 mil dólares de Vladimiro Montesinos, exmilitar y exasesor de Fujimori (1990-2000).

En 2001 fue detenida por la justicia peruana en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” cuando partía a Miami, Estados Unidos, pese a que no podía salir del país, y en 2002 se le ordenó arresto domiciliario. Se refugió en el estudio de televisión y grabó programas para transmitirlos por Telemundo, con el nombre de “Laura”, hasta 2005 que fue liberada.

En 2006 fue exculpada del delito de asociación delictuosa, pero culpada de peculado, debido a una placa de oro que le regaló Montesinos.

A raíz de la condena, Estados Unidos le retiró la visa para ingresar y a la fecha sigue esta restricción.

Después de varios intentos fallidos por volver a la televisión peruana, en 2009 llegó a México con el programa “Laura de Todos” por Azteca América y en 2010 por Tv Azteca, pero solo duró unos meses. En 2011 se fue a Televisa con el programa “Laura”, que se transmitió hasta 2016, y en 2020 inició “Laura sin censura”, que era producido por la difunta Magda Rodríguez. Desde julio de 2020 se transmite por UniMás.

Bozzo es peurana de nacimiento, naturalizada mexicana desde 2017 e italiana por vínculos familiares.