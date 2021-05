Samuel García afirma que la FEDE no lo investiga y el anuncio de la FGR fue "solo humo"

MONTERREY, N. L. (apro).- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Samuel García Sepúlveda, afirmó que de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Electorales (FEDE) informaron que no existe ninguna carpeta de investigación abierta en su contra, como lo indicó la Fiscalía General de la República en un comunicado, el lunes pasado.

“No conocemos las carpetas de investigación, ayer se mandó un abogado a la Fepade (FEDE) para que nos dieran una copia, como marca la ley, pero dijeron que no existen las carpetas. Al mismo tiempo, el partido Movimiento Ciudadano acudió y habló con gente de la UIF y nos confirman que no tienen carpeta sobre Samuel García y no le ha presentado ninguna denuncia a la Fepade y FGR”, explicó a Radio Fórmula.