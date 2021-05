TEPJF multa con 224 mil 50 pesos a Morena por mantener promocionales de Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso una multa por 224 mil 50 pesos a Morena por mantener promocionales de Félix Salgado Macedonio como candidato, pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró el registro.

Por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Regional Especializada aprobaron imponer esa multa económica al instituto político por el uso indebido de la pauta, al difundir la imagen de una persona que ya no forma parte de la contienda electoral y dejó de ser candidato por sus omisiones en materia de fiscalización.

En el proyecto, propuesto por la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, se señala que Morena pautó un spot con la imagen de Félix Salgado Macedonio para el periodo del 21 al 31 de marzo, lo que en principio resulta válido, pues en ese momento era candidato.

Sin embargo, durante la vigencia de esa difusión, el INE decidió --el 25 de marzo-- retirarle la candidatura por omisiones en materia de fiscalización, lo cual tuvo que tomar en cuenta el partido para cambiar los promocionales.

“Morena tenía la obligación de solicitar la sustitución del promocional con la idea de no confundir a la ciudadanía con la difusión de la imagen de una persona que ya no era candidata, independientemente de si existieron impugnaciones, porque en materia electoral, de la interposición de juicios, no resultan efectos suspensivos ante un acto impugnado”, indica el proyecto.

Morena, expone, tuvo pleno conocimiento de que debía sustituir estos spots a más tardar al día siguiente de ser notificado, es decir, el 27 de marzo, pero no lo hizo, por lo que incurrió en el uso indebido de sus prerrogativas de radio y televisión.