Denuncian ante el INE a Samuel García por apoyo que le da su esposa

MONTERREY, N. L. (apro).- El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, fue denunciado hoy por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el respaldo irregular que le da a su campaña, su esposa Mariana Rodríguez Cantú.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, demandó a la Unidad de Fiscalización del instituto revisar la actividad que en redes sociales ha tenido la cónyuge del abanderado emecista, que es muy conocida en la localidad como influencer, por sus permanentes publicaciones en redes sociales.

El equipo de campaña de García Sepúlveda afirmó que las acusaciones no prosperarán porque, al ser su esposa, ella tiene el privilegio de ayudarlo de manera permanente.

Mediante un video que difunde en redes sociales en su cuenta @Sergeluna_S, Gutiérrez, diputado federal de Morena, mencionó que el respaldo de Rodríguez es indebido porque ella representa una marca que promociona productos y servicios y quien, ahora, posiciona a García Sepúlveda en su campaña para los comicios del 6 de junio.

Además, de acuerdo a la queja, las menciones que en promoción hace la influencer de su marido debe ser contabilizado como gastos de campaña, lo cual significaría que podría haber excedido el tope que establece la ley para esta elección, que es de 72 millones de pesos.

“Lo que está haciendo Samuel García es a todas luces indebido: recibiendo financiamiento ilícito, aportación de persona prohibida y excediendo el tope de gastos de campaña”, dice en el video.

En abril, Rodríguez Cantú anunció que suspendía su actividad en Instagram, su medio más recurrido, para no mencionar a las empresas a las que aludía en sus recorridos de campaña, pues había sido denunciada por partidos “de la vieja política” que querían cargar esas erogaciones a la causa de su esposo.

La influencer también fue mencionada en el boletín que difundió la FGR el 10 de mayo en el que señala que la investiga a ella, a su papá Jorge Rodríguez, así como a su esposo Samuel García y al papá de éste, Samuel Orlando García Mascorro, por financiar la campaña del emecista con recursos de procedencia ilíctia.

Tiene esposa privilegios

En respuesta a las denuncias que previamente habían sido presentadas en contra de Mariana Rodríguez, el encargado del equipo jurídico y fiscalización de la campaña de Samuel, Félix Arratia Cruz explicó que, al responderle a la autoridad, expusieron que por el hecho de ser esposa, Mariana tiene privilegios para expresarse, que no le pueden ser negados.

Explicó que sobre estas controversias ya existe un precedente que viene de las elecciones del 2018, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció que si la persona física que realiza la promoción para un candidato, en este caso Mariana, no está sujeta a una pauta digital, su expresión no debe reportarse como aportación en especie, pues no le paga a la plataforma para la promoción.

Además, la misma resolución señala que Mariana se encuentra en una posición privilegiada, pues en aquel tiempo era novia, y ahora cuenta con un vínculo matrimonial con Samuel, y el Código Civil General señala que esa unión es de carácter permanente, y le otorga una extensión a su derecho a la libertad de expresión.

“No se le puede limitar la libertad de la esposa para ayudar o participar en la campaña de su cónyuge. Y además no debe declararse el egreso porque no se actualiza el supuesto de la temporalidad, pues ella no solo lo apoya en campaña si no que por virtud del vínculo matrimonial desde hace tiempo lo apoya”, dice Arratia.

Concluye que no hay una contratación de servicio de Samuel hacia su esposa Mariana para que le ayude en la campaña, por lo que se ven que esas denuncias no prosperarán en la Unidad de Fiscalización del INE.