López-Gatell felicita al Congreso de Colima por frenar comida chatarra en escuelas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, felicitó al Congreso de Colima por aprobar una disposición legal que prohíbe el acceso de comida chatarra en las escuelas, desde educación prescolar hasta media superior.

“La Lógica es restringir el acceso. No es una prohibición, y esto lo comentamos para que esta muy positiva intervención de salud pública no se preste a mala información. No se está prohibiendo a las personas consumir productos, no habría una capacidad legal, pero definitivamente sí es una responsabilidad de la autoridad restringir el acceso para la niñez y la juventud, que la ciencia ha probado que son el motor de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad y son la causa de la mitad de la mortalidad en el país”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

En otro asunto, destacó que se tendrá una comunicación bidireccional --del gobierno al pueblo y viceversa-- para que todas las personas se involucren, externen inquietudes, comentarios, etcétera, sobre el Programa Nacional de Vacunación contra el covid-19.

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, presentó al “Dr. Armando Vaccuno”, un ‘chatboot’ a quien se le pueden preguntar dudas sobre la vacuna contra el covid-19 y cuando te toca, escribiendo “Hola” en el teléfono 56 1713 0557.

“Con este asistente virtual de mensajería, tenemos al momento cuatro elementos básicos de comunicación con la población que es lo más importante: vacunacovid.gob; el centro de atención telefónica para la vacuna, al teléfono 55 3684 0370; el buzon.covid@salud.gob.mx y el asistente virtual de mensajería, y se puede descargar para la plataforma WhatsApp y pronto en otra plataforma de mensajería”, indicó.

En la sección de preguntas que hace el público en el buzón de la Secretaría de Salud, una mujer inquirió si estando embarazada puede aplicarse la vacuna, o tendría que interrumpir el embarazo si existe algún riesgo para el bebé.

“Si así fuera no habríamos recomendado que se vacunen las mujeres embarazadas” después de la semana 10 de gestación y tengan más de 18 años. También se pueden vacunar las mujeres en periodo de lactancia, pues no está contraindicada, apuntó López Gatell.

Otro ciudadano cuestionó qué alimentos y bebidas no debe consumir después de que le apliquen la vacuna, a sus 74 años, a lo que Cortés Alcalá respondió que en realidad no hay una contraindicación para alimentarse con ciertos productos particularmente, sino tener una buena alimentación que no sea alta en azúcar y otros productos dañinos que ya se pueden saber gracias al etiquetado frontal.

“Hay algunas recomendaciones que se han hecho sobre no consumir bebidas alcohólicas después de la vacunación, no es una contraindicación absoluta, sino que cualquier producto que podría ser nocivo para nuestra salud pudiera, si se consume en exceso, generar una falta de respuesta inmunológica”, añadió.

López-Gatell agregó que, si la persona ya se vacunó y fuma, le recomiendan que deje el vicio, y si todavía no se vacuna, se recomienda que deje de fumar, porque irremediablemente es malo para la salud, al igual que consumir cualquier producto que contenga tabaco.

Ante la preocupación de un padre de familia por la hora del recreo cuando regresen a clases presenciales los niños, pese a que no ha acabado la pandemia, Cortés Alcalá aclaró que la Secretaría de Educación Pública (SEP), federal y estatales, han planteado horarios escalonados, días distintos, para dividir al mismo grupo y tener sana distancia, es decir, procurar no tener espacios para que el aire se vicie y que usen el cubrebocas, se aseen las manos y respeten la sana distancia. Con ello los riesgos se van a mitigar, apuntó.

“A lo que voy es que usted en casa, como papá, como mamá, siga, continúe recomendando y enseñándole a sus hijos las medidas básicas de prevención para que, en su momento, cuando regresen a clases presenciales, estén bien en su cultura las medidas básicas de prevención”, añadió.

López-Gatell agregó que desde el momento en que se decidió cerrar las escuelas, se establecieron las medidas para su reapertura y han sido revisadas para ver si son actuales, y con algunos ajustes siguen siendo apropiadas. Son nueve generales, con varias específicas que están siendo aplicadas en la capacitación para el regreso presencial a clases.

Ante la pregunta de si serán los mismos horarios de clases, dijo que una de las nueve medidas es precisamente la separación de los grupos a días alternos en las escuelas, y aplicará para el resto de este ciclo escolar 2020-2021 y se verá si será necesario para el ciclo escolar 2021-2022.

“Esto se irá explicando en cada entidad federativa y comunidad escolar, y pedimos que estén atentos a las indicaciones que vaya dando la SEP, que han estado, en todo momento, respaldadas por la Secretaría de Salud”, abundó.

Una joven de 15 años preguntó que si en su casa los adultos mayores ya se vacunaron, debe seguir teniendo medidas de sana distancia, a lo que Cortés Alcalá contestó que sí, porque en este momento la cobertura de vacunación no permite que las personas ya vacunadas dejen de practicar las medidas básicas de prevención.

“Sin embargo, si nosotros en casa vivimos con personas adultas mayores a quienes hemos cuidado todo este año, con sana distancia, a pesar de vivir con ellas, las personas que ya recibieron un esquema completo de vacunación y viven dentro de su casa con otras personas que no se han vacunado, ya se pueden considerar como protegidas y pueden tener una vida un poco más normalizada dentro de su familia, pero cuando salgan siempre hay que tomar las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas correctamente”, indicó.