Debate de candidatos en Colima: Morán y Romero tunden a la morenista Indira Vizcaíno

COLIMA, Col. (apro).- Aunque hubo siete participantes, el debate de contendientes por la gubernatura, realizado esta noche, se convirtió en una confrontación de tres, en la que Leoncio Morán Sánchez y Mely Romero Celis, representantes de Movimiento Ciudadano y la coalición PRI-PAN-PRD, cerraron filas contra la candidata de Morena-Nueva Alianza, Indira Vizcaíno Silva.

Desde el principio del periodo de campañas, la aspirante morenista ha encabezado las encuestas de intención del voto, mientras que Romero Celis y Morán Sánchez se han disputado el segundo lugar; en cuarto aparece el candidato del PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua, y las tres últimas posiciones son ocupadas por las aspirantes de Fuerza por México, Claudia Yáñez Centeno; Partido del Trabajo, Aurora Cruz; y Redes Sociales Progresistas, Evangelina Bañuelos Rodríguez.

A tono con el contenido agresivo que ha manejado a lo largo de su campaña contra Indira Vizcaíno, el actual alcalde de Colima con licencia, Leoncio Morán, abrió prácticamente todas sus intervenciones preguntando a la candidata de Morena si trabajó para el gobierno priista de José Ignacio Peralta Sánchez, donde fungió como secretaria de Desarrollo Social de 2016 a 2017.

Así también, al abordar cada tema, dirigiéndose a cada sector, el abanderado planteó que los colimenses sólo tienen dos sopas: la candidata “priista disfrazada de Morena” o él mismo, que dijo haber gobernado “con honestidad”.

A su vez, la exsenadora Mely Romero enfocó la mayoría de sus críticas, entre otras cosas, al manejo de programas del gobierno federal, desde donde lanzó sus cuestionamientos a Indira Vizcaíno, quien antes de ser candidata fue delegada en Colima de programas sociales del gobierno del Andrés Manuel López Obrador.

“Indira, no nos quieras engañar, respeta a la ciudadanía; aumentaron la pensión de los adultos mayores, sí, pero les quitaron el Seguro Popular. ¿De dónde crees que pagan hoy sus medicinas, tratamientos, consultas médicas y más?”, reprochó Mely Romero.

Así también, la priista echó en cara a Indira Vizcaíno que ella avaló la eliminación de programas del campo: “Fuiste diputada federal, fuiste coordinadora de delegaciones federales y entonces no alzaste la voz para defender a Colima, eso realmente indigna”.

Aunque no contestó en todos los casos, Indira Vizcaíno sí devolvió algunos golpes a sus contendientes. En alusión a Leoncio Morán dijo:

“Él, Leoncio, cree que todos son de su condición. Decía mi abuelo: ‘cuando el diablito reza es que engañarte quiere’. Lamento tu actitud, sin propuestas y agresiva. Pero entiendo tu desesperación; qué frustrante debe ser para un macho que quien gobierne en Colima será una mujer. No es la primera vez que le haces el trabajo sucio al PRIAN; en cuatro ocasiones te han enviado como su empleado para evitar la alternancia y ahora les vas a fallar. Qué irónico, mientras tú vas a perder por cuarta vez, la Cuarta Transformación llegará a Colima”.

Y para la candidata de la coalición “Va por Colima” también tuvo: “Mely, aunque navegues con bandera de inocente, deberías de explicar las investigaciones que tienes pendientes cuando fuiste subsecretaria de Enrique Peña Nieto. Tú representas la corrupción de los gobiernos del PRIAN, la gente no olvida lo que ustedes representan en la historia de Colima. Eres parte de la mafia del poder, de la que por cierto no te has dado cuenta que también eres víctima. Tú y Leoncio no se cansan de mentir, cuando sus partidos votaron en contra de garantizar la protección de la salud de la gente, contra el Instituto del Bienestar, contra la pensión por discapacidad, la de adultos mayores y contra el combate a la corrupción. Lo bueno es que ya se van”.

Mely Romero respondió: “Candidata Indira, tengo 20 años en el servicio público, administré presupuestos del orden municipal y federal efectivamente, no te bases en chismes, ahí están auditorías y revisiones oficiales, no hay un solo señalamiento, un solo cuestionamiento hacia mi persona. Yo no tengo procesos por malversación de fondos”.

En tanto, Leoncio Morán contestó: “Indira, no te enojes, te lo digo con todo respeto, no te lo tomes personal, decir la verdad, no es violencia. Nuevamente te pregunto: ¿trabajaste en el gobierno de José Ignacio Peralta? ¿Sí o no? Te lo digo con mucho respeto. Votar por Indira no es votar por López Obrador, sino para que el PRI se quede en Colima”.

Así también, Morán señaló que Indira Vizcaíno es enemiga de la Universidad de Colima y que acabará con su autonomía, en tanto que Mely Romero expresó su apoyo “decidido” a la casa de estudios.

Al cerrar, Vizcaíno se dirigió al auditorio: “Hoy fuiste testigo de quiénes son los candidatos de la mafia del poder, no importa el color del que se pinten. Colima, te tengo buenas noticias, ni con sus mentiras ni con su guerra sucia van a impedir que el cambio verdadero llegue. Todos los días crece la esperanza en Colima y eso es lo que los tiene enojados y desesperados. Comprendo que no puedan sacarme de sus cabezas, hasta en sus encuestas vamos en primer lugar”.

El debate, organizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE), se realizó en el Teatro Universitario Pedro Torres Ortiz.