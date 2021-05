MC nombra a Manuel Scott como candidato en Sonora tras renuncia de Ricardo Bours

HERMOSILLO, Son. (apro). - Manuel Scott fue nombrado como nuevo candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, en sustitución de Ricardo Bours quien dejó la campaña este lunes para unirse a la campaña de la coalición Va por Sonora, integrada por PRI-PAN-PRD y liderada por Ernesto Gándara.

Hasta este día, Manuel Scott, se desempeñaba como candidato a la diputación local por el distrito 16 y dirigente del partido naranja en Cajeme, Sonora.

El nombramiento de Scott no sólo llegó con un nuevo puesto de elección popular sino con la encomienda y responsabilidad de representar a MC en el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Sonora que organiza este martes el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Esta participación se encuentra condicionada a que Ricardo Bours presente su renuncia formal ante el IEE, según palabras del secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Exijo públicamente a Ricardo Bours que oficialice su renuncia ante el Instituto Estatal Electoral para que nuestro candidato a gobernador participar en el debate pueda participar en el debate de esta tarde", reprochó Álvarez Máynez.

Y luego acusó: "no ha tenido ni la dignidad ni la cortesía política de oficializar esa renuncia ante los órganos competentes; nosotros ya hicimos una designación a través de la dirigencia nacional".

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, precisó que Manuel Scott no aparecerá en las boletas electorales, porque solo faltan 18 días para las elecciones y el material del 6 de junio se encuentra, prácticamente, impreso.

"Tendremos que solventar todos los requisitos formales, pero más allá si se imprimen con un nombre o con otro, lo importante es comunicarle a la gente de Sonora, que Movimiento Ciudadano tiene una opción de voto", expresó el líder emecista.

En la conferencia de prensa, organizada en un salón de eventos de un hotel en esta capital, Manuel Scott, habló de su nueva candidatura y sobre lo que representó dejar vacía la candidatura diputación local que ya ostentaba.

"Me queda claro que he dejado un sueño a la diputación local, de seguir un ideal, un sueño personal de ser diputado; ya teníamos un distrito local ganado (supuestamente el que él representaba); pero hoy asumimos el reto porque me queda claro que la política es de una sola persona", manifestó.

Y en seguida resaltó: "el compromiso es darle voz a una generación que no cree en la política porque no creen sus formas tradicionales: mezquindades, intereses personales y arreglos en lo oscurito".

Al encuentro con los representantes de los medios de comunicación asistieron la mayoría de los candidatos emecistas, a manera de acompañamiento a esta nueva designación partidista.

Justo al término de la presentación, se le inquirió a Manuel Scott cómo se autodefinía por lo vivido en su corta trayectoria política de ocho años.

El nuevo candidato a la gubernatura de Sonora respondió: "soy un joven maestro de primaria, con una maestría en administración pública. Un idealista, soñador, romántico de la política y, ahora, estoy concentrado en ser una tercera opción política en Sonora.