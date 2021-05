"Nunca hice compromisos", dice el candidato de Morena al que simularon ahorcar

TUXTLA GUTIERREZ, Chis. (apro).- El candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, aclaró que nunca hizo compromiso alguno de impulsar obra pública para la comunidad en la que fue retenido por ocho horas el domingo último y donde simularon un ahorcamiento público.

Señaló que los indígenas le dijeron que sólo lo “pusieron a prueba” pero que había enfrentado con carácter esta situación.

Indignado por lo que se ha publicado ya en diversos medios de comunicación, dijo que lo que sucedió fue que llegó a la comunidad de Los Llanos, donde nunca había estado con anterioridad.

“Es la primera vez que visité esta comunidad. Nunca había hecho ningún tipo de compromisos con ellos. Me reclamaron que del actual gobierno nadie se había parado en esa comunidad para atender su reclamos como un pozo profundo, falta de servicios básicos y otros rezagos que tiene la comunidad”, dijo molesto el exdiputado local, hijo del exregente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís.

El diputado, que llamó a este reportero para exigir su derecho de réplica, no tardó más de un minuto en la llamada y colgó porque tenía que entrar a un evento, pero dijo que devolvería la llamada para hacer la precisión.

En una misiva oficial que difundió a los medios de comunicación su equipo de prensa, el diputado con licencia en campaña endosó la indignación de esa pequeña comunidad al trienio de la actual alcaldesa de Morena, Jerónima Toledo, quien “fue de pura “simulación”. Y que el ayuntamiento arrastra una deuda histórica con las comunidades

Explicó que ese domingo 16, al llevar el mensaje de la “auténtica transformación” a la comunidad Los Llanos, parte de su comitiva y él fueron retenidos por habitantes y algunas autoridades de ese lugar.

El aspirante fue conducido en contra de su voluntad a una celda comunitaria, mientras que algunos miembros de su equipo de trabajo fueron dirigidos a una escuela en donde fueron encerrados.

Reclamaban que el actual gobierno municipal no llevó a cabo obras para el desarrollo de la comunidad.

“Que se había olvidado de esta comunidad; pero también hicieron mención a todos los presidentes municipales que han pasado por esta importante responsabilidad, en el sentido que esta comunidad ha sido abandonada históricamente”, afirmó.

Dio a conocer que, después de nueve horas de privación de la libertad, al filo de la medianoche todas las personas retenidas fueron liberadas, gracias a las gestiones efectuadas por Luis Fernando Cruz Cantoral, coordinador de su campaña.

Y que a cambio, Camacho Velasco se comprometió a trabajar en conjunto con los colonos para llevar servicios básicos, como pavimentación y salud.

“Me dijeron que nos habían puesto a prueba y que habíamos afrontado con carácter esta situación, y que se sumaban al proyecto de Morena y que van a apoyar el proyecto de Juan Salvador Camacho Velasco”, declaró.

Candidato del PVEM se deslinda

Por su parte, el candidato a la presidencia de esta ciudad por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariano Díaz Ochoa, a quien habían señalado de ser responsable de estar atrás de este incidente, se deslindó del secuestro del que fuera víctima el candidato de Movimiento Regeneración Nacional, Juan Salvador Camacho Velasco, e invitó a los contendientes a no hablar de más, a no prometer lo que no se puede, para evitar ese tipo de incidentes en el futuro.

En conferencia de prensa, lamentó lo ocurrido al candidato de Morena e invitó a las comunidades a recibir a todos los contendientes y que todo se mantenga en paz y en completa calma, además de deslindarse de una nota enviada por el mismo equipo de comunicación social de Camacho Velasco, donde culpan a Mariano Díaz como el orquestador de un grupo de choque que se encargó del secuestro.

“No deben de pasar estas cosas, nosotros somos adversarios, no somos enemigos, lo cual lo sentimos todos, porque todos estamos en el mismo camino y a todos nos puede pasar. Exhorto a las comunidades, barrios y fraccionamientos de aquí de San Cristóbal que reciban a los candidatos, que escuchen sus propuestas que dialoguen, porque llevan buenas intenciones”.

Tras este incidente, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) rechazó los hechos de violencia en contra de cualquier candidata o candidato en el desarrollo de las campañas en Chiapas.

Dijo que las campañas “deben darse en un contexto de libertades”. Pues justo ayer martes 18 se firmó el “acuerdo de civilidad”, por lo que hizo un llamado a que en estos comicios “predominen las horas serenas”.