El l CNI-CIG y el EZLN condena “acciones represivas” contra normalistas de Mactumatzá

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reprobaron “las acciones represivas” del gobierno de Chiapas en contra de los estudiantes, de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”.

En una misiva desde la plataforma del EZLN, se dijo hoy que una vez más con lujo de violencia se busca acallar las justas demandas de los normalistas. Y que el 18 de mayo “el mal gobierno” detuvo a 91 normalistas, incluyendo a 74 mujeres estudiantes.

“Éstas han denunciado que los cuerpos policiacos represivos las vieron como botín de guerra y las hostigaron sexualmente desnudándolas y manoseándolas, fue el mensaje”, dice la misiva.

El CNI-CIG y el EZNL mencionaron que las y los normalistas acusados de querer que los exámenes que les iban a practicar sean de manera presencial y no por internet, “define que el gobierno no tiene la menor idea de la geografía y situación política y social del estado”.

Con esta acción, señalaron, “los malos gobiernos resumen su plan para la educación del México rural: represión, mentiras y simulación”.

“A nuestr@s herman@s de la Escuela Normal Rural Mactumactzá les manifestamos nuestra solidaridad completa y sin reservas; y llamamos a tod@s nuestr@s compañer@s de la Sexta Nacional e Internacional a solidarizarse con la lucha de los normalistas de Mactumactzá. Exigimos la liberación incondicional de tod@s l@s detenido@s”, dice el mensaje de solidaridad.

Este mismo domingo, el Colectivo Defensoras de Nasakobajk y el pueblo Zoque protestó en el domo del municipio de Chapultenango para manifestar su apoyo y repudiar los hechos de violencia del gobierno del Estado.

Abuelas, madres, hijas, hermanas, profesores, profesoras y algunos colectivos del municipio de Chapultenango, marcharon hoy y leyeron un comunicado en el que hacen un llamado a los gobiernos estatal y federal a liberar inmediatamente a todos los estudiantes detenidos.

Señalaron que los jóvenes exigen un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia porque la mayoría de los aspirantes son indígenas que no tienen acceso a Internet o no cuentan con computadora personal o familiar, mucho menos en las comunidades más lejanas se podrían encontrar los llamados cibercafés.

También, muchos de los normalistas viven en comunidades donde el servicio de energía eléctrica es inestable: “no hay un servicio continuo de electricidad por lo que en algunas ocasiones han visto que muchos aspirantes de sus propias comunidades no logran acceder a alguna licenciatura porque al momento de realizar el examen en línea se corta el servicio de luz, o de plano no cuentan con alguna computadora o con el servicio de Internet que les pueda facilitar la realización de los exámenes de admisión”.

Los pobladores zoques señalaron que la zona norte del estado siempre ha vivido en el abandono, son una veintena de municipios que no cuentan con los servicios educativos públicos suficientes de nivel superior que puedan resolver la demanda de la población que exige su derecho a la educación.

Recordaron algunas de las promesas de campaña del presidente López Obrador, una de ellas fue el de no criminalizar la protesta social, no reprimir a todos aquellos que exigieran demandas justas para toda la población; otra de ellas es que se acabarían los exámenes de admisión, que habría lugar para todos aquellos aspirantes a estudiar una licenciatura. "Promesas que hasta hoy no se han cumplido".