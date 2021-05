El nepotismo de Morena en Puebla: sustituyen a candidato anulado... con su esposa

PUEBLA, Pue. (apro).- Morena sustituyó a Pascual Morales Martínez, cuya candidatura a la alcaldía de Francisco Z. Mena fue anulada por ser reincidente de actos de violencia política de género, postulando a su esposa Laura Escudero Guzmán.

En una salida similar a la que se tomó en Guerrero, la dirigencia estatal del partido guinda resolvió de esta forma la revocación de la candidatura de Morales Martínez que fue decidida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) el 21 de mayo.

La sustitución del edil con licencia con la postulación de su esposa Escudero Guzmán fue aprobada por el Instituto Electoral de Puebla, sin embargo, militantes de Morena interpusieron otra impugnación pues la ahora candidata no se registró como aspirante en el proceso interno del partido, además de que no pidió licencia de su cargo como directora del DIF municipal.

Morales Martínez buscaba reelegirse como alcalde del municipio de Francisco Z. Mena, pero su candidatura fue anulada por el antecedente de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo sancionó por violencia política de género ejercida contra la regidora Flor Teresa Ávila Núñez.

De acuerdo al TEPF, el edil no cumplió con la sentencia en su contra pues además de no ofrecer una disculpa pública a la regidora, siguió su postura de no proporcionarle un espacio adecuado para trabajar.

Ávila Núñez acusó que Escudero Guzmán también participó en la violencia y agresiones que ejerció de manera sistemática Morales Martínez en su contra, al grado que levantó un acta de hechos ante la agencia del Ministerio Público de Metlaltoyuca por agresiones físicas y verbales.

QUITAN CANDIDATURA INDÍGENA

Luego de dos semanas de hacer campaña, Zoilo Noel Guzmán Herrera, se enteró que la dirigencia estatal de Morena omitió su registro como candidato a la alcaldía de San José Miahuatlán.

Aunque su postulación fue en cumplimiento de la acción afirmativa a favor de la población indígena, Guzmán Herrera denunció que el dirigente estatal de Morena, Edgar Garmendia de los Santos, no tuvo empacho en dejarlo fuera de la contienda sin darle mayor explicación.

Indicó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sí lo inscribió en el sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), donde su equipo estaba reportando los gastos de su campaña e incluso había recibido propaganda oficial para promover su candidatura.

Pero apenas la semana pasada se percató que la dirigencia estatal no concretó el registro ante el Instituto Estatal Electoral, por lo que su nombre no aparecerá en la boleta electoral este 6 de junio. Dijo que primero Garmendia le aseguró que no había ningún problema, pero ya después no le contestó las llamadas.

Guzmán Herrera e integrantes de su planilla consideraron que además de un acto de discriminación, este hecho podría deberse a una negociación que hizo el dirigente morenista con el actual alcalde de esa localidad, Héctor Gutiérrez Morales, quien apoya al candidato del PRI, Andrés Regules Marín, para su sucesión. Ahora la coalición Juntos Haremos Historia no tendrá candidato en Miahuatlán, municipio catalogado como uno de los 46 con población indígena en Puebla.