Protestan en Chiapas para exigir liberación de 19 normalistas detenidos en El Amate

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Estudiantes normalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron en diversos municipios para exigir la liberación de 19 compañeros detenidos el pasado 12 de mayo.

Con la consigna “si no hay liberación, no habrá elección”, los manifestantes protestaron en las sedes del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y casas de campaña, donde quemaron propaganda electoral y realizaron pintas.

Los maestros de la CNTE y los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, así como de otras escuelas normales solidarias, se movilizaron y se plantaron afuera de las sedes del INE y del IEPC para exigir la libertad de sus 19 compañeros presos en El Amate, acusados de robo con violencia, daños, ataques a las vías de comunicación, pandillerismo y motín.

La consigna de los jóvenes y los docentes fue: “si no hay liberación, no habrá elección”, y advirtieron que esta vez protestaron de forma pacífica, pero si no liberan a sus compañeros regresarán de otra forma.

“No corresponde a ese organismo determinar la legitimidad de las causas que motivan la manifestación y el reclamo, pero sí estamos seguros de que no es amenazando a la democracia como encontraremos el camino para la solución a dichos reclamos”, destacó el INE en una misiva.

Arturo de León Loredo, delegado del INE en Chiapas, hizo un enérgico llamado a quienes participaron en la protesta para que hagan una reflexión, como sujetos que viven en una democracia y hacen uso de los derechos que ésta les garantiza, y en la ruta de la legalidad, de la responsabilidad y del respeto a los demás integrantes de la sociedad, a las instituciones y a los principios y valores de la democracia, en tanto encuentren las opciones de solución a sus demandas.

“La petición y reclamo que tengan, no encontrarán solución amenazando al INE ni al proceso electoral en curso que nada tiene que ver con las problemáticas sociales que manifiestan”, dijo De León Loredo.